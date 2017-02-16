Госпожа наука: в чем польза от фольклора латвийской экономике?

Президент Латвийской академии наук Оярс Спаритис на церемонии вручения наград
 
1
Физики... моделируют «микрооганизмы»

Президент Латвийской академии наук Оярс Спаритис на церемонии вручения наград. Фото: Эвия Трифанова/LETA

В рижском Мотор-музее на весьма представительном собрании людей нашей академической и прикладной науки вручены призы за самые важные достижения в 2016 году. Астрофизика и космос, биомедицина, синтез новых органических соединений и фармацевтика, искусственный интеллект, садоводство, история искусств, фольклор - далеко не полный список направлений в которых достигнуты большие успехи.

Не так уж часто в одном зале собирается вся интеллектуальная элита страны. В конференц-зале Мотор-музея на церемонии вручения наград атмосфера была приподнятой и ...откровенно веселой. Ведь у академического сообщества свои традиции и угрюмая серьезность здесь совершенно не в чести.

Изрядный оптимизм вселил как сам повод высокого собрания, так и приветсвенная речь премьера Мариса Кучинскиса, высоко оценившего и то, что делают в не самой простой ситуации наши латвийские ученые, и результаты, которых им удалось достичь. Ведь

нанотехнологии - это наше «все», надежды будущего экономики и будущего страны возлагаются именно на высокотехнологичную продукцию с высокой прибавочной стоимостью.

Реклама

Очень смелое заявление сделал и президент Академии Наук Оярс Спаритис, сказав, что не только потенциал, но и сегоднявшяя мощь латвийской науки уже несравненно больше, чем потенциал и мощь индустриальная. Проблема в том, чтобы получить от уже достигнутого не только научный, но и коммерческий эффект.

Всего более 50 достойных награды научных работ в прошлом году были представлены на рассмотрение Латвийской академии наук. Одиннадцать из них и получили награды по итогам 2016 года. Авторы еще шести научных проектов отмечены грамотами АН Латвии. В церемонии вручения наград участвовали премьер-министр Марис Кучинскис, министр образования и науки Карлис Шадурскис, ректоры крупнейших латвийских вузов, руководители целых научных направлений. А среди награжденных была экс-президент Латвии Вайра-Вике Фрейберга.

В зале было много молодежи, похоже, что смена поколений в науке происходит естественным и логичным путем. Ведь авторы награжденных исследований - руководители авторских коллективов - то и дело представляли молодых коллег как своих недавних студентов. И говорили: мол, хорошо бы, чтоб вкус победы понравился им не меньше рабочих будней и стимулировал в достижении новых высот.

Седовласые мэтры с юношеским задором задали веселый и оптимистичный тон торжественной церемонии. Вот и академик Андрей Цеберс, получивший кроме лауреатской награды еще и специальный приз Фонда науки и потому дважды выходивший на сцену, сказал: «На улице - весна, и мне хочется верить, что я дожил и до весны лавийской науки».

Хочется верить, да. Хоть понять суть некоторых научных работ и их значение несведущим людям и сложно, русский TVNET сегодня попытается представить своим читателям некоторые из отмеченных призом-2016 научных работ. Наш выбор, разумеется, субъективный.

1
Физики... моделируют «микрооганизмы»


Ресурсы
Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 103000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 183000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 215000 EUR

reklama.vesti.lv

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов Showbiz

Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Ярмольник в юбке сделал признание Showbiz

Ярмольник в юбке сделал признание

Интимные секретики: эрогенные зоны всех знаков Зодиака Wo&Men

Интимные секретики: эрогенные зоны всех знаков Зодиака

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма Hi-Tech

Моряк снял на камеру, что происходит в каюте во время шторма

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников Hi-Tech

Индия побила рекорд РФ по запуску спутников

Латвия

Наука

TVNET спрашивает

Какие новости вас огорчают больше всего? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
48 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома, Юрмала
Продают Дома, Юрмала 70 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти
Продают Квартиры в новостройках Саулкрасти 155 000 EUR
Сдают Офисы, Центр
Сдают Офисы, Центр 1 143 EUR
Сдают Дома, Рига
Сдают Дома, Рига 450 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
SWEDISH / NORWEGIAN SPEAKING ...
FINANŠU ANALĪTIĶI
FINANŠU ANALĪTIĶI
WEB PROGRAMMĒTĀJU
WEB PROGRAMMĒTĀJU
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
VECĀKO SISTĒMU ANALĪTIĶI
http://alkoutlet.lv

Темы

 