Госпожа наука: в чем польза от фольклора латвийской экономике?

В рижском Мотор-музее на весьма представительном собрании людей нашей академической и прикладной науки вручены призы за самые важные достижения в 2016 году. Астрофизика и космос, биомедицина, синтез новых органических соединений и фармацевтика, искусственный интеллект, садоводство, история искусств, фольклор - далеко не полный список направлений в которых достигнуты большие успехи.

Не так уж часто в одном зале собирается вся интеллектуальная элита страны. В конференц-зале Мотор-музея на церемонии вручения наград атмосфера была приподнятой и ...откровенно веселой. Ведь у академического сообщества свои традиции и угрюмая серьезность здесь совершенно не в чести.

Изрядный оптимизм вселил как сам повод высокого собрания, так и приветсвенная речь премьера Мариса Кучинскиса, высоко оценившего и то, что делают в не самой простой ситуации наши латвийские ученые, и результаты, которых им удалось достичь. Ведь

нанотехнологии - это наше «все», надежды будущего экономики и будущего страны возлагаются именно на высокотехнологичную продукцию с высокой прибавочной стоимостью.

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Очень смелое заявление сделал и президент Академии Наук Оярс Спаритис, сказав, что не только потенциал, но и сегоднявшяя мощь латвийской науки уже несравненно больше, чем потенциал и мощь индустриальная. Проблема в том, чтобы получить от уже достигнутого не только научный, но и коммерческий эффект.

Всего более 50 достойных награды научных работ в прошлом году были представлены на рассмотрение Латвийской академии наук. Одиннадцать из них и получили награды по итогам 2016 года. Авторы еще шести научных проектов отмечены грамотами АН Латвии. В церемонии вручения наград участвовали премьер-министр Марис Кучинскис, министр образования и науки Карлис Шадурскис, ректоры крупнейших латвийских вузов, руководители целых научных направлений. А среди награжденных была экс-президент Латвии Вайра-Вике Фрейберга.

В зале было много молодежи, похоже, что смена поколений в науке происходит естественным и логичным путем. Ведь авторы награжденных исследований - руководители авторских коллективов - то и дело представляли молодых коллег как своих недавних студентов. И говорили: мол, хорошо бы, чтоб вкус победы понравился им не меньше рабочих будней и стимулировал в достижении новых высот.

Седовласые мэтры с юношеским задором задали веселый и оптимистичный тон торжественной церемонии. Вот и академик Андрей Цеберс, получивший кроме лауреатской награды еще и специальный приз Фонда науки и потому дважды выходивший на сцену, сказал: «На улице - весна, и мне хочется верить, что я дожил и до весны лавийской науки».

Хочется верить, да. Хоть понять суть некоторых научных работ и их значение несведущим людям и сложно, русский TVNET сегодня попытается представить своим читателям некоторые из отмеченных призом-2016 научных работ. Наш выбор, разумеется, субъективный.