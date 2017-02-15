Ушаков: если не решится вопрос с зарплатами в роддоме, то РД придется вмешаться

Рижская дума сделает все, чтобы правительство повысило зарплаты работникам здравоохранения, но если ему это не удастся, самоуправление готово решить вопрос о доплатах работникам учреждений здравоохранения с капиталом самоуправления.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил мэр Риги Нил Ушаков.

Существующая система чрезвычайно проста - все, что связано с инфраструктурой учреждения здравоохранения, обеспечивает самоуправление, а то, что связано с оплатой труда работников - государство, пояснил он.

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«Очень точно установлено, что является ответственностью государства и что - самоуправления. Если правительство не может справиться со своими обязанностями, было бы неправильно сразу сказать, что мы это сделаем, все исправим, чего они не могут. Правильно, что они делают то, что должны, но, если мы увидим, что правительство совершенно провалилось, то мы окажем поддержку своим работникам, которые работают в муниципальных учреждениях здравоохранения», - сказал Ушаков.

На вопрос, как долго самоуправление намерено ждать, он ответил -

если правительству не удастся повысить зарплаты до конца февраля - начала марта, самоуправлению придется вмешаться.

На вопрос, что он сказал бы премьер-министру Марису Кучинскису в ответ на его заявление о том, что Рижскому самоуправлению следует покрывать часть хозяйственных расходов Рижского роддома, чтобы появилась возможность увеличить зарплаты его работников, Ушаков ответил, что с радостью покажет премьеру все, что сделано и инвестировано в инфраструктуру роддома. Думается, сделанное удовлетворит премьера, добавил он.

Самоуправление готово оказать поддержку работникам муниципальных учреждений здравоохранения в том же виде, в каком оказывает ее учителям, которым самоуправление обеспечивает доплаты.

Конкретные решения Рижская дума примет, когда станет видно, удалось ли правительству повысить зарплаты работникам роддома.

Как сообщалось, работники Рижского роддома грозят уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат.

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