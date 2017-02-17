Кандидат в мэры Бондарс пообещал пустить трамвай в Зиепниеккалнс, Пурвциемс и Плявниеки

Кандидат в мэры Риги от Объединения латвийских регионов и партии «Для развития Латвии» Матиньш Бондарс сегодня выступил со своей предвыборной программой. По его словам, выставить свою кандидатуру сего попросили многочисленные предприниматели столицы. Бондарс обозначил три направления, которым он, будучи на посту мэра Риги, будет уделять повышенное внимание.

Первое - вопрос перемещения жителей внутри Риги. Бондарс считает, что все крупные ремонты улиц, которые были проведены в Риге, - про профанация работы, поскольку было отремонтировано только внешнее покрытие. Он пообещал вкладывать каждый год 50 млн. евро, чтобы улучить качество асфальтового покрытия. Говоря о транспортном сообщении, Бондарс считает, что жителям районов неудобно добираться до центра Риги, и они постоянно стоят в пробках утром и вечером. Чтобы решить эту проблему, Бондарс обещает построить трамвайное сообщение центра города с Зиепниеккалнс, Пурвциемс и Плявниеки.

Второе - вопрос образования. Бондарс обещает тем отличникам, которые поступают в высшие учебные заведения мира, оплачивать не только учебу, но и проживание за границей. Прямая выгода, считает политик, будет заключаться в том, что после окончания вуза эти молодые люди вернутся в Ригу и своими знаниями будут приносить пользу городу и стране.

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Третье - вопрос качества жизни горожан. В этой части Бондарс обещает навести порядок в предприятии самоуправления Rīgas namu pārvaldnieks, на которое жители часто жалуются. Кроме того, для улучшения качества жизни горожан Бондарс обещает строить во дворах спортивные площадки, игровые зоны и лавочки для отдыха.

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