Елгавское стройуправление выдало разрешение на строительство «Depo»

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Сегодня Елгавское строительное управление выдало ООО «Auras centrs» разрешение на строительство магазина стройматериалов «Depo» на ул. Цукура, 2, на берегу Лиелупе. Разрешение содержит дополнительные требования для застройщика.

В частности, перед сдачей строительного проекта надо подать проекты подлежащих перестройке улиц со схемой организации транспорта и получить согласование в самоуправлении.

Также в проекте должны содержаться визуализации здания с разных ракурсов.

Должен быть разработан план благоустройства и озеленения территории,

который следует согласовать с городским ландшафтным архитектором.

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Автостоянка для покупателей должна быть максимально озеленена, а рекламу и вывески на фасадах здания следует размещать с учетом близости Елгавского дворца в соразмерном масштабе и цвете.

«Все возможные законные основания не выдавать разрешение на строительство мы исчерпали.

В данный момент юридических оснований для отказа нет. Но мы будем внимательно следить соблюдением всех условий проектирования», - сказал мэр города Андрис Равиньш.

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