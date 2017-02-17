Елгавское стройуправление выдало разрешение на строительство «Depo»

Сегодня Елгавское строительное управление выдало ООО «Auras centrs» разрешение на строительство магазина стройматериалов «Depo» на ул. Цукура, 2, на берегу Лиелупе. Разрешение содержит дополнительные требования для застройщика.

В частности, перед сдачей строительного проекта надо подать проекты подлежащих перестройке улиц со схемой организации транспорта и получить согласование в самоуправлении.

Также в проекте должны содержаться визуализации здания с разных ракурсов.

Должен быть разработан план благоустройства и озеленения территории,

который следует согласовать с городским ландшафтным архитектором.

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Автостоянка для покупателей должна быть максимально озеленена, а рекламу и вывески на фасадах здания следует размещать с учетом близости Елгавского дворца в соразмерном масштабе и цвете.

«Все возможные законные основания не выдавать разрешение на строительство мы исчерпали.

В данный момент юридических оснований для отказа нет. Но мы будем внимательно следить соблюдением всех условий проектирования», - сказал мэр города Андрис Равиньш.

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