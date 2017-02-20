Бергманис: Европа движется в сторону увеличения финансирования обороны

Министр обороны Раймонд Бергманис
 

Министр обороны Раймонд Бергманис. Фото: Ieva Čīka / LETA

Вся Европа движется в сторону увеличения финансирования обороны, что перекликается с желанием США, чтобы союзники по НАТО тратили на оборону больше, сказал в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении министр обороны Раймонд Бергманис после возвращения с Мюнхенской конференции по безопасности, в которой участвовал ряд ведущих политиков новой администрации США

Бергманис отметил, что европейцы уже выделяют на оборону больше, например, в прошлом году расходы Европы на эти цели выросли на 3,8%.

Как отметил глава Минобороны, канцлер Германии Ангела Меркель на конференции подтвердила, что и эта страна будет двигаться в сторону увеличения оборонных расходов, хотя и не достигнет необходимых 2% от ВВП сразу. Латвия, по словам Бергманиса, в этом смысле является одним из положительных примеров, где финансирование обороны растет очень быстро.

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Министр подчеркнул, что одновременно с увеличением финансирования очень важно, как эти деньги используются - как быстро осваивают и насколько эффективно инвестируются.

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