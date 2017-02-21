«Если эмбарго отменят, нечего и мечтать, что вернемся к прежнему объему экспорта в Россию»

Вопреки политическому популизму и неясной ситуацией в мире в связи с выбором президентом США Дональда Трампа и предстоящими выборами в некоторых европейских странах, мировая экономика показывает рост, также растет спрос на экспортных рынках, на пресс-конференции сказал главный экономист Swebank Мартиньш Казакс.

У латвийских предприятий есть возможность наращивать экспорт, заявил он, однако в то же время ранее экспорт продовольственной отрасли был в основном ориентирован на российский рынок и пока что прошло совсем немного времени, чтобы отрасль успела найти новые рынки сбыта, где она могла бы восполнить потери. При этом лишь четверть от падения составили факторы из-за санкций 2014 года, есть и другие факторы – например, девальвация рубля и снижение покупательской способности жителей стран СНГ. «Если даже эмбарго отменят, нечего и мечтать, что мы вернемся на прежний уровень объема экспорта в Россию», - сказал Казакс.

«В экспорте есть рост, но то, что мы потеряли на российском рынке, мы не смогли восполнить на других рынках»,

- признал он.

Под влиянием изменений на российском рынке местные производители увеличили рыночную часть на латвийском рынке, таким образом частично компенсировав потерянную часть экспорта в СНГ.

Лучше всего дела у экспортной отрасли шли у литовских производителей, которые сумели существенно увеличить объемы экспорта в Польшу, Германию и Италию.

В свою очередь, Эстония большую часть экспорта (23%) отправляет в Скандинавию. При этом Латвия продолжает больше всего экспортировать товары в Россию (27%), и от общего объема экспорта 40% составляют напитки.

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Если латвийские производители продовольственных товаров будут производить инвестиции и станут более эффективными, они дополнительно смогут взять кредитов на дополнительные 150 млн евро, заключил экономист, признав, что освоение экспортных рынков дело долгосрочное и дорогое. Перед производителями стоят многие вызовы, например, нехватка узнаваемости брендов, неготовность производить большие объемы продукции, которые востребованы на зарубежных рынках, а также различие в потребностях потребителей в разных странах, отметил Казакс.

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