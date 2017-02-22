Пожилая рижанка, потерявшая всё: мы — поколение, выброшенное на помойку

Отдать более 40 лет производству и пенитенциарной системе, чтобы получать 300 евро пенсии и ходить в магазин как на экскурсию, возвращаясь домой в слезах. Так живут латвийские пенсионеры, рассказала в телефонном звонке Латвийскому радио 4 жительница Риги преклонного возраста, отчаявшаяся добиваться справедливости от правительства. Она решила позвонить в программу и оставить свой комментарий после того, как в эфире радиостанции рассказали о пенсионном эксперименте, суть которого заключается в том, что двум молодым людям, у которых уже есть профессия и хороший заработок, предлагают пожить в условиях латвийского пенсионера.

ЧИТАЙ НА TVNET: Эксперимент: как выжить на латвийскую пенсию?

По словам радиослушательницы, она является гражданкой Латвии, родилась здесь и здесь же проработала всю жизнь. Все ее накопления пропали после денежной реформы, а

государственной пенсии не хватает даже на продукты.

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«Я гражданка Латвии, у меня стаж — 42 года. И последние года я всегда копила на пенсию. У меня было 15 тыс. рублей. Перевели в латы — мне дали 75 латов. А за квартиру счет был — 120... [...] Я отработала 42 года, последние 18 лет я работала в колонии строгого режима. В мужской! И я имею пенсию, со всеми добавками сейчас — ровно 300 евро!

Я хожу сейчас в магазин, как на экскурсию — посмотреть на цены и со слезами уйти»,

— рассказала рижанка.

Надбавку к пенсиям в рамках так называемой «индексации» жительница считает издевательской. Кроме того, треть этой надбавки теперь на банковские комиссии.

«Я вообще никому сейчас не верю. Наше правительство я уже презираю, хотя я всегда была патриотом Латвии. Я здесь родилась, и все мои предки здесь. А на нас...

Мы — поколение, выброшенное на помойку! Никто не думает о нас!

42 года отработать, отработать на производстве, в тюрьме, в мужской колонии! И сейчас иметь такую пенсию. [...] Я слушаю, что у мэра Вентспилса пенсия 6 тыс. евро, и давление нельзя сбить. Что делать?.. [...] Сейчас вот три евро добавили, а в то же время банк сразу берет евро за то, что выдает нам пенсию! Такого не было до нового года. И никого это не волнует! Наше правительство только в свои карманы — грабит, грабит, грабит! И не думает о народе», — заключила слушательница.

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