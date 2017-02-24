Суд обязал семью Ойстонов выплатить Белоконю почти полмиллиона фунтов

Окружной суд Манчестера 23 февраля вынес приговор в пользу Валерия Белоконя в споре против семьи Ойстонов, сообщила агентству ЛЕТА представитель AО «Belokon Holdings» Екатерина Василенко.

Судебный иск на подал «Baltic International Bank».

Суд признал, что семья Ойстонов безосновательно не выплатила акционеру «Baltic International Bank» Валерию Белоконю причитающуюся часть прибыли из его инвестиций в стадион. Объем не выплаченной прибыли около одного миллиона английских фунтов. Точная сумма выплат будет определенна на отдельном судебном заседании, которое состоится в начале апреля, после выполнения последних финансовых расчетов.

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Суд так же принял решение взыскать с семьи Ойстонов судебные издержки в размере 425 тыс. фунтов.

«Baltic International Bank» перенял требования компании «VB Football Assets» к компании «Segesta Limited» о невыполнении обязательств, оговоренных в Инвестиционном договоре, заключенном в 2008 году.

«Segesta Limited» принадлежит совладельцу футбольного клуба «Blackpool» Оуену Ойстону, и «Segesta Limited» владеет футбольным стадионом, на котором проходят игры упомянутого клуба.