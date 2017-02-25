Восточная больница не комментирует информацию об убытках, выявленных Госконтролем

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Рижская Восточная клиническая университетская больница пока не комментирует информацию об убытках, обнаруженных в ходе ревизии Госконтроля, сообщила представитель больницы Айя Лиетиня.

Она указала, что, соблюдая закон о Госконтроле, больница до вступления в силу ревизионного заключения не будет комментировать входящую в него информацию.

Как ранее сообщила журналистам министр здравоохранения Анда Чакша, получено сообщение Госконтроля под названием «Можно ли повысить эффективность работы Восточной больницы?». По данным Минздрава, до 53% помещений Восточной больницы не используется в лечебном процессе, и на их содержание нецелесообразно тратится 115 тыс. евро в год.

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Также убытки в размере 424 тыс. евро в год возникают оттого, что реконструированные помещения больницы не используются в процессе лечения.

От привлечения внешних услуг к уборке помещений больницы увеличение затрат составило 700 тыс. евро, а от привлечения внешних услуг по обеспечению питания - 2,5 млн евро.


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