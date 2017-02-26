Близкое к «Согласию» общество получило от думы Резекне 670 000 евро

Александр Барташевич
 

Александр Барташевич. Фото: Evija Trifanova / LETA

Близкое к партии «Согласие» общество осуществляет при поддержке Резекненской думы проект стоимостью в 670000 евро, сообщает передача LTV «de facto».

С затеей создания памятного места Конгрессу латышей Латгалии обратилось общество «Латгальцы» («Latgalieši») и дума согласилась выделить финансирование.

Бывшую автостоянку превратят в сквер, установив в его центре памятник. Если верить публичным заявлениям, то общие расходы (с НДС) составляют около 670000 евро.

Однако до сих пор умалчивался еще один существенный факт – по сути, общество «Латгальцы» является проектом партии «Согласие». Его 12 лет назад основали Янис Урбанович и Иван Рыбаков, а сейчас в состав правления входит депутат Сейма, «согласовец» Янис Тутин и депутат Резекненской думы Янис Кришанс – из той же партии.

В беседе с «de facto», мэр Резекне Александр Барташевич («Согласие») рассказал – 85000 евро из выделенных на создание памятного места средств перечислены самому обществу – на конкурс проектов и создание самого памятника.

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В интервью Латвийскому Телевидению председатель Резекненского самоуправления выразил мнение, что

«общество не имеет никакого отношения к политике, это политики,

которые более или менее активны, желающие развивать культуру Латгале и если среди них есть члены «Согласия», то это похвально».

Член правления общества «Латгальцы», депутат Резекненской думы Янис Кришанс («Согласие») не видит проблему в факте, что дума выделила его организации внушительную денежную сумму. «В обществе я давно и всегда помогал ему, 30 лет работаю с инвалидами. Вы что, хотите сказать, что если ты депутат, то ты вообще… Мы депутаты должны быть безработными, или как?», - в разговоре с «de facto» отметил Кришанс.

Памятное место, посвященное Латгальскому конгрессу не единственный масштабный проект, который перед выборами реализует Резекненская дума. Именно этой зимой дума решила чистить снег не только около зданий самоуправления, но и около частных зданий. Этой весной резекненцев ждет фестиваль искусств –

в его рамках запланирован бесплатный концерт с участием Лаймы Вайкуле и группы Carnival Youth – ровно за неделю до выборов в самоуправление.

На проведение фестиваля объявлен конкурс на более чем 100 тысяч евро. Также средства понадобятся на введение бесплатного транспорта для задекларированных в Резекне жителей – в городе уже начали выдавать так называемые «Карты резекненцев».

«de facto» подсчитало, что все упомянутые мероприятия в общей сложности могут обойтись минимум в 1,2 млн. евро.

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