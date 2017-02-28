Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 и 1500 евро

Сегодня министерство финансов представило итоговый вариант налоговой реформы, который разрабатывался вместе с социальными партнерами и Банком Латвии.

Если этот вариант реформы будет принят, то и работники, и пенсионеры получат прибавку к своим зарплатам. Кто-то больше (особенно те, кто получает «минималку»), кто-то меньше (работники с большими зарплатами). Однако самозанятым лицам и работникам, получающим авторские гонорары, придется платить больше, чем сейчас. Для них ставка подоходного налога увеличится с нынешних 23% до 25%.

Главная цель реформы – уменьшить налоги на рабочую силу, поскольку сейчас они по сравнению с Литвой и Эстонией больше,

а это означает снижение конкурентоспособности наших предприятий, а также желание работодателей платить зарплаты в конвертах. Для решения этой проблемы налоговая реформа предлагает 3 метода – рост минимальной зарплаты с 380 до 430 евро, дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро (нулевой необлагаемый минимум при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате), а также ставка подоходного налога в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов.

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Минфин также представил результаты, как изменится зарплата на руки, исходя из новой налоговой реформы.

Как видно из таблицы, самое лучшее положение - у тех, сегодня и в 2018 году (начало действия налоговой реформы) будет получать минималку.

То есть сегодня 380 евро, в 2018 году - 430 евро. Они будут подучать на руки дополнительные 79,2 евро. В год получается совсем неплохо - 950,4 евро.

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Видно также, что прибавка снижается по мере роста заработной платы. Так, работники с зарплатой 700 евро после уплаты налогов по-новому получат на руки 544,1 евро вместо сегодняшних 503,4 евро. Для тех, кто получает 1000 евро, разница между «сегодня» и «завтра» еще меньше - 34,3 евро, а для тез, кто получает 1500 евро - всего 25,5 евро.

Но само интересное, что работники на минималке, у которых есть на иждивении 2 детей, хоть в целом и выигрывают в зарплате, но прибавка у них сравнима с теми работниками, которые получают по 1000 евро и не имеют детей. Так, при зарплате в 430 евро и 2 иждивенцах вместо сегодняшних 353,1 евро работник получит 384,9 евро, то есть на 31,7 евро больше.

С ростом зарплаты опять же работники с детьми будут все меньше ощущать радость от налоговой реформы. К примеру, работник с зарплатой в 1500 евро и 2 детьми сегодня получает на руки 1128 евро, а будет - 1140 евро, разница - 16 евро в месяц. Этот факт отрицательно оценил демограф Илмарс Межс, написав на своей страничке в социальной сети, что опять семьи с детьми оказываются в худшем положении. «А если у семьи три ребенка, то это всего 10 евро на каждого, неравенство снова растет!», - возмутился он.

В целом же налоговая реформа должна привести к тому, что зарплаты на руки вырастут.

Однако есть некоторые категории жителей, которым придется платить больше. Например, самозанятым лицам и авторам на гонорарах. Для них подоходный налог вырастет с 23% до 25%. Для авторских вознаграждений 5% из 25% будут составлять социальные платежи. А для самозанятых персон просто вместо 20% вводятся 25%, чтобы, как сказано в документе, «приблизить платежи самозанятых лиц к лицам, получающим авторские гонорары».

Также ухудшится ситуация с микропредприятиями, для них уменьшится порог оборота с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. То есть часть сегодняшних микропредприятий просто автоматически выпадет из нового налогового режима. Кроме того дивиденды будут облагаться 20%-ным налогом, а не 10% как сейчас. Микропредприятиям также обещают более строгий режим надзора.

Кроме того, планируется повысить необлагаемый минимум для пенсии, установив его в размере 300 евро.

В целом после реализации этой налоговой реформы доля налогов на рабочую силу в зарплатах опустится в Латвии с 41,9% до 36,2%. В Эстонии она составляет 38%, в Литве - 39,2%.

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