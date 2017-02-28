Новая налоговая реформа: как изменятся зарплаты в 430, 700, 1000 и 1500 евро

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Сегодня министерство финансов представило итоговый вариант налоговой реформы, который разрабатывался вместе с социальными партнерами и Банком Латвии.

Если этот вариант реформы будет принят, то и работники, и пенсионеры получат прибавку к своим зарплатам. Кто-то больше (особенно те, кто получает «минималку»), кто-то меньше (работники с большими зарплатами). Однако самозанятым лицам и работникам, получающим авторские гонорары, придется платить больше, чем сейчас. Для них ставка подоходного налога увеличится с нынешних 23% до 25%.

Главная цель реформы – уменьшить налоги на рабочую силу, поскольку сейчас они по сравнению с Литвой и Эстонией больше,

а это означает снижение конкурентоспособности наших предприятий, а также желание работодателей платить зарплаты в конвертах. Для решения этой проблемы налоговая реформа предлагает 3 метода – рост минимальной зарплаты с 380 до 430 евро, дифференцированный необлагаемый минимум от 0 до 300 евро (нулевой необлагаемый минимум при зарплате 1350 евро, а 300 евро - при минимальной зарплате), а также ставка подоходного налога в размере 20% для доходов до 45 000 евро в год и 23% - для более высоких доходов.

Реклама

Минфин также представил результаты, как изменится зарплата на руки, исходя из новой налоговой реформы.

Как видно из таблицы, самое лучшее положение - у тех, сегодня и в 2018 году (начало действия налоговой реформы) будет получать минималку.

То есть сегодня 380 евро, в 2018 году - 430 евро. Они будут подучать на руки дополнительные 79,2 евро. В год получается совсем неплохо - 950,4 евро.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Подробнее смотрите ЗДЕСЬ!

Видно также, что прибавка снижается по мере роста заработной платы. Так, работники с зарплатой 700 евро после уплаты налогов по-новому получат на руки 544,1 евро вместо сегодняшних 503,4 евро. Для тех, кто получает 1000 евро, разница между «сегодня» и «завтра» еще меньше - 34,3 евро, а для тез, кто получает 1500 евро - всего 25,5 евро.

Но само интересное, что работники на минималке, у которых есть на иждивении 2 детей, хоть в целом и выигрывают в зарплате, но прибавка у них сравнима с теми работниками, которые получают по 1000 евро и не имеют детей. Так, при зарплате в 430 евро и 2 иждивенцах вместо сегодняшних 353,1 евро работник получит 384,9 евро, то есть на 31,7 евро больше.

С ростом зарплаты опять же работники с детьми будут все меньше ощущать радость от налоговой реформы. К примеру, работник с зарплатой в 1500 евро и 2 детьми сегодня получает на руки 1128 евро, а будет - 1140 евро, разница - 16 евро в месяц. Этот факт отрицательно оценил демограф Илмарс Межс, написав на своей страничке в социальной сети, что опять семьи с детьми оказываются в худшем положении. «А если у семьи три ребенка, то это всего 10 евро на каждого, неравенство снова растет!», - возмутился он.

В целом же налоговая реформа должна привести к тому, что зарплаты на руки вырастут.

Однако есть некоторые категории жителей, которым придется платить больше. Например, самозанятым лицам и авторам на гонорарах. Для них подоходный налог вырастет с 23% до 25%. Для авторских вознаграждений 5% из 25% будут составлять социальные платежи. А для самозанятых персон просто вместо 20% вводятся 25%, чтобы, как сказано в документе, «приблизить платежи самозанятых лиц к лицам, получающим авторские гонорары».

Также ухудшится ситуация с микропредприятиями, для них уменьшится порог оборота с 100 тыс. евро до 40 тыс. евро. То есть часть сегодняшних микропредприятий просто автоматически выпадет из нового налогового режима. Кроме того дивиденды будут облагаться 20%-ным налогом, а не 10% как сейчас. Микропредприятиям также обещают более строгий режим надзора.

Кроме того, планируется повысить необлагаемый минимум для пенсии, установив его в размере 300 евро.

В целом после реализации этой налоговой реформы доля налогов на рабочую силу в зарплатах опустится в Латвии с 41,9% до 36,2%. В Эстонии она составляет 38%, в Литве - 39,2%.

Еще по этой теме
Минфин представит основные положения новой налоговой политики

Минфин представит основные положения новой налоговой политики

Минфин представил новую налоговую реформу: какие изменения ждут латвийцев?

Минфин представил новую налоговую реформу: какие изменения ждут латвийцев?

Рейзниеце-Озола: реформу налоговой политики надо начать с 2018 года

Рейзниеце-Озола: реформу налоговой политики надо начать с 2018 года



Еще по этой теме

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 73000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 264000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 1000 EUR

reklama.vesti.lv

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку Showbiz

Джордж Клуни вывел беременную жену на красную дорожку

Марат Башаров пострадал от экстрасенсов Showbiz

Марат Башаров пострадал от экстрасенсов

Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной Showbiz

Оголившаяся Арбенина поразила интимом с мужчиной

Жену Караченцова назвали виновной в аварии Showbiz

Жену Караченцова назвали виновной в аварии

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом Hi-Tech

Названа страна с лучшим в Европе беспроводным интернетом

Деньги

Налоги

TVNET спрашивает

Приходилось ли Вам давать взятку? 0

Izvēlies atbildi

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Jūrmala
75 000 EUR
Дом
Дом Sigulda
142 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
330 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Центр
Продают kвартиры, Центр 108 000 EUR
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают Офисы Центр
Сдают Офисы Центр 848 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
NODOKĻU MENEDŽERIS/-E
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
FINANŠU UN GRĀMATVEDĪBAS MENED ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
PĀRDOŠANAS INŽENIERI (INDUSTRI ...
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
MĀRKETINGA KOORDINATORU/-I
http://alkoutlet.lv

Темы

 