Я вот сижу и думаю: «Платить самому здесь или уехать, чтобы платили тебе?»

Программа привлечения молодых медиков в регионы, скорее всего, не принесет ожидаемого эффекта - молодые специалисты предпочитают либо проходить резидентуру за рубежом, либо брать студенческие кредиты для того, чтобы построить карьеру в столице. Работники рижских больниц и клиник отказываются перерабатывать и просят повышения почасовой ставки. То, что в латвийском здравоохранении низкие зарплаты, не скрывает даже министр здравоохранения, а эксперты и вовсе считают, что система здравоохранения Латвии потерпела крах.

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Чем не довольны латвийские врачи?

Работники Рижского роддома грозят уменьшением количества дежурств, в том числе в выходные и праздничные дни, а также уходом с работы, если не будет немедленно решен вопрос их зарплат. Они считают, что их заработок не соответствует нагрузке, полученному образованию, профессиональной квалификации и уровню их ответственности.

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Вокруг зарплат медиков, работающих в роддоме, развернулась настоящая битва.

Работники Рижского роддома требовали повышения почасовой ставки с 3,05 до 5,50 евро в час. Вслед за работниками роддома, удвоить почасовую плату труда потребовали и работники родильного отделения Клинической университетской больницы им. Страдиня.

Однако мэр Риги Нил Ушаков и министр здравоохранения Анда Чакша пришли к выводу, что искать специальное решение для повышения зарплат именно в роддоме - не корректно. После встречи с руководством и работниками роддома министр не отрицала, что зарплаты в здравоохранении низки, поэтому она будет добиваться, чтобы в следующем году для повышения зарплат медиков дополнительно было выделено 150 млн евро.

Известно, что с 1 февраля 12 из 23 хирургов Детской клинической университетской больницы больше не работают продленное время, также требуя повышения зарплаты.

Представители Латвийской ассоциации семейных врачей говорят, что безопасность государства - это не только оборона, но и образование и здравоохранение.

Экономист Райта Карните отмечает - Латвия увязла в группе стран, где заработные платы очень низкие, и эта ситуация усугубляется с каждым годом: отчаявшись найти работу с высокой зарплатой, специалисты уезжают за границу, экономика теряет трудовые ресурсы...

Врачи не хотят ехать в регионы

Данные Министерства здравоохранения, 28,5% латвийских врачей это люди предпенсионного и пенсионного возраста. Всего 18,8% медиков моложе 40 лет. В связи с этим равномерная и качественная смена поколений в сфере здравоохранения невозможна без программы привлечения молодых специалистов.

Однако многие молодые врачи считают, что государство целенаправленно делает всё, чтобы они покинули родину.

Всё дело в том, что теперь в резидентуру в приоритетном порядке будут приниматься претенденты, согласные начать трудовые отношения в медицинском учреждении за пределами Риги. Механизм прост —

государство из госбюджета финансирует обучение, а молодой специалист «отрабатывает» эти деньги в течении трёх лет, подписав трудовой договор с лечебным учреждением в регионах Латвии.

Если эти условия не выполняются, уплаченные за резидентуру государственные деньги придется вернуть.

Чтобы узнать отношение молодых специалистов к данной программе, два латвийских высших учебных заведения — Латвийский Университет и Рижский университет им. Страдиня провели опрос среди своих студентов.

Согласно результатам исследования, программа не принесет ожидаемого эффекта. Во-первых, каждый десятый студент и так планирует проходить резидентуру за границей, ещё 73% размышляют над такой возможностью. Многие студенты 6 курса хотят получить специальности в области хирургии, анестезиологии, реаниматологии, гинекологии и дерматологии. Договор с самоуправлением никто из них заключать не планирует.

Студенты, которые не поддерживают «принцип распределения специалистов по регионам» свою позицию объясняют тем, что в Риге живёт их семья, находится дом и рабочее место. Многие считают, что уровень медицины в столице лучше, чем в регионах, и в связи с этим в Риге больше возможностей профессионального развития.

По данным Министерства здравоохранения, 62% латвийских врачей работают в Риге, в Рижском регионе работает 9%, в Курземе и Земгале по 7%, в Видземе 6%, в Латгалии— 9%.

Несмотря на то, что зарплата резидента в регионе в среднем на 30% выше чем в столице, медики не спешат строить свою карьеру на периферии. В 2014 году пройти хотя бы часть резидентуры согласились 8% столичных специалистов, в 2015 — 6%.

Выхода два: или платить самим здесь, или ехать за границу, где будут платить тебе!

Отток латвийских медиков не начался сегодня. 8 лет назад в Латвии появились так называемые «вербовщики». Представители западноевропейских рекрутинговых агентств предлагали латвийским хирургам, медсестрам и другим специалистам гарантированную практику, проживание и зарплату, многократно превышающую сумму, которые специалисты получали на родине.

С тех пор изменилось немногое - врачи всё также уезжают за рубеж. Половина эмигрировавших специалистов моложе 30 лет.

Следует отметить, что для многих врачей деньги не являются единственным мотивом, почему они соглашаются работать за границей - хирург должен оперировать, чтобы сохранить квалификацию, а в Европе и Скандинавских странах есть возможность работать на современном оборудовании. Чаще всего латвийские врачи уезжают в Великобританию (20%), Германию (28%) и Швецию (17%).

Об этом в разговоре с Русским TVNET рассказал студент 5 курса медицинского факультета Университета им. Страдиня.

«Очень много студентов-медиков начинают заблаговременно учить немецкий язык для того, чтобы уехать в Германию проходить резидентуру. Да, конечно, много сложностей — и с языком, и со сбором необходимых документов, и с прохождением собеседования, однако немецкая зарплата резидента-медика — больше чем 4 тысячи евро в месяц. Какая зарплата в Латвии, даже говорить стыдно. Знаю, что многие после резидентуры в Германии планируют вернуться на родину, но я не уверен, что после приличных зарплат, более высокого уровня жизни, работы в современно оборудованных лабораториях медики захотят переезжать назад в Латвию».

Другие студенты-медики, которые также не планируют эмигрировать, но и в регионы ехать не согласны, говорят, что из-за поправок вынуждены брать студенческие кредиты, чтобы иметь возможность оплатить образование.

Молодые специалисты уверены — намного выгоднее выплачивать кредит после окончания учебы, чем учиться за госсредства, которые потом придется отработать в регионе.

Выходит, что сегодня для многих студентов-медиков размышления о дальнейшей карьере сводятся к абсурдному вопросу: «Платить самому здесь или уехать, чтобы платили тебе?»

В прошлом году Бюро омбудсмена презентовало исследование о несовершенстве системы здравоохранения Латвии. Из документа следует, что в нашей стране медицина не соответствует стандарту прав человека. Нарушения касаются недостатка финансирования, региональной доступности услуг и многого другого.

Директор Института медицинского права Солвита Олсена и вовсе считает, что система здравоохранения Латвии потерпела крах и больше не способна функционировать —

пациенты всех возрастов попросту не получают необходимых медицинских услуг. В настоящее время эксперты видят лишь один выход из ситуации: в разумном распределении имеющихся финансов и выдвижении здравоохранения в приоритеты.

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