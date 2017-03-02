Повысятся зарплаты медиков неотложной помощи в больницах

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: AP/ScanPix

В ближайшее время могут быть повышены зарплаты не только специалистов по родовспоможению, но и других медиков, которые обеспечивают в больницах круглосуточную неотложную помощь, сообщила после встречи с премьер-министром Марисом Кучинскисом министр здравоохранения Анда Чакша.

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Министр и премьер договорились о том, что дополнительное финансирование для увеличения оплаты труда этих категорий медиков пока будет найдено внутри системы здравоохранения, а правительство рассмотрит возможности эти средства компенсировать.

Как отметил Чакша, по ее мнению, главный «пожар» потушен. Зарплаты медиков родильных отделений могут вырасти примерно на 20%.

Прирост финансирования для неотложной помощи коснется и других специалистов, например, детских хирургов, которые тоже работают по ночам.

Министр сообщила, что более точные расчеты прироста зарплат будут известны на следующей неделе.

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Чакша также выразила надежду на то, что вопрос о дополнительном финансировании для неотложной помощи в больницах может быть решен до апреля. Распределением финансирования в больницах занимается их руководство, но Минздрав рекомендует направить эти деньги на повышение зарплат.

В целом для увеличения финансирования неотложной помощи в больницах необходимо 10 млн евро в год, а на девять месяцев - около 7 млн.

В свою очередь Рижском роддому может быть выделено более 800 000 евро.

На вопрос о том, будут ли в следующем году для здравоохранения предусмотрены дополнительно 150 млн евро, которых требует министр здравоохранения, премьер ответил, что в рамках новой налоговой политики обсуждается возможность интеграции в социальный налог «медицинского налога» в размере 1%, и этот вопрос решится в ближайшие несколько недель.

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