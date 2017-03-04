Синий или красный паспорт: Проверьcя, какой ты гражданин Латвии!

Коллаж Русского TVNET
 

Коллаж Русского TVNET. Фото: Evija Trifanova/LETA

 

Получить гражданство Латвии в порядке натурализации может каждый, кому уже исполнилось 15 лет, и кто проживает в стране как минимум последие пять лет. Многие желающие получить красный паспорт сдают экзамен с первого раза, некоторые заваливают письменную часть «из-за окончаний», но не отчаиваются и штудируют учебники латышского языка и истории, готовясь к пересдаче, а кто-то просто грустно смотрит на надпись «Alien's passport»... Мы рекомендуем проверить свои силы и пройти тест.

Даже если заветный документ уже давно в твоём кармане, или ты с рождения являешься гражданином, ответить правильно на все 18 вопросов об истории и конституции Латвии может быть не так и просто. Дерзай!

Тест находится после данного опроса.

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Что означает для тебя гражданство Латвии? 0
Принадлежность к своей Родине 21%
Принадлежность к этой стране/территории 19%
Чувство спокойствия и уверенности 2%
Возможность ездить по Европе без виз 0%
Это пустая формальность 2%
Полным счетом ничего 50%
Мне удобнее быть "негражданином" 2%
А зачем оно мне, собственно? 4%
Проголосовали 46

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