В Сейме «за» предложение разрешить покупать землю только иностранцам, знающим латышский

 

Фото: Reuters/ScanPix

Комиссия Сейма по народному хозяйству сегодня одобрила предложение о том, что физические и юридические лица, которые хотят приобрести в Латвии землю, должны владеть латышским языком по крайней мере на 1-ю степень уровня А.

Одновременно законопроект предполагает облегчение условий приобретения земли для местных фермеров, а также запрещает покупать землю иностранцам, если они постоянно не находятся в Латвии, сообщили в пресс-службе парламента.

Согласно законопроекту, землю в Латвии не смогут покупать граждане других стран Европейского союза, Европейской экономической зоны и Швейцарии, которые постоянно не находятся в Латвии. Это же условие распространяется на иностранцев, которые владеют бизнесом в Латвии - если они не живут в стране и не получили выданного в Латвии свидетельства о регистрации, землю купить они не смогут.

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В целом изменения в законе необходимы, потому что возражения против нынешних норм высказала Европейская комиссия.

Чтобы искоренить фиктивные сделки купли-продажи земли, депутаты постановили, что с 1 января 2018 года регистрация земельной собственности в земельной книге будет возможна только после получения разрешения комиссии соответствующего самоуправления.

«Сегодня мы пересмотрели ряд предложений, чтобы добиться цели данного законопроекта - использовать землю для сельскохозяйственного производства и позволить ее максимально использовать жителям Латвии», - сказал руководитель комиссии Роман Наудиньш.

Комиссия рассмотрела ряд предложений, которые были подготовлены на основе возражений Европейской комиссии. Если не внести поправки в закон, к Латвии могут быть применены штрафные санкции. Также были учтено поданное в Сейм коллективное заявление о запрете иностранцам покупать землю в стране.


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