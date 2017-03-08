Неожиданно: Как СГД «поздравило» с 8 марта рижанку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

В течение недели с 1 марта Служба государственных доходов (СГД) вернула жителям оправданных расходов за переплаченный подоходный налог с населения на сумму 1,708 млн евро, сообщает СГД в твитере.

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В течение недели деньги получили почти 12,5 тыс человек, а декларации подали 184,2 тыс.

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СГД напоминает, что с подачей ежегодных деклараций о доходах не надо спешить - это можно сделать до 1 июня включительно для тех, кому подача деклараций обязательна, и в течение всего года для всех остальных.

О быстрой работе налоговиков люди сообщают в соцсетях, делясь позитивныи новостями.

Так некая Мара сообщила в Твиттер о подарке, который ей преподнесла налоговая служба, таким образов поздравив с Женским днем 8 марта. «Какие цветы, какие подарки! Новый рекорд СГД. Выплата перелаченного налога за 8 дней! Умеют удивить 8 марта».

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