Глава МВД: жертв «синего кита» в Латвии нет

Сообщения о том, что в Латвии открылся счет жертвам так называемых подростковых «групп самоубийц» в интернете, не соответствуют действительности. Тем не менее, угроза подобных групп действительно существует в нашей стране, рассказал в программе Латвийского радио 4 «Действующие лица» глава Министерства внутренних дел Латвии Рихард Козловскис.

По его словам, министерство тщательно проверило ранее появившуюся в местных СМИ информацию о якобы первой жертве «синего кита» среди латвийских подростков и официально опровергло подобные данные.

«Вчера еще встречался с руководством по поводу прозвучавшей в СМИ информации и спросил, могут ли они заверить, что ни один случай на сегодняшний день не связан [с группами смерти]. Такое заверение я получил», — пояснил Козловскис.

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Начальник МВД, впрочем, признал, что отсутствие трагичных инцидентов не дает повода для бездействия. По его мнению, защитить подростков от безумных групп в соцсетях, склоняющих участников к самоубийству, одной полиции не под силу.

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«Глобальный интернет — это вызов для безопасности. Мы можем заниматься лишь предупреждением угрозы. «Попадают» подростки, чья психика не готова противостоять подобным призывам. Это вопрос психики человека. Самоубийства — это, к сожалению, не редкость для Латвии. Не только среди детей, но и среди взрослых. Могу заверить, что решить эту проблему одна полиция не может. Действовать должно все общество», — подчеркнул Козловскис.

Как уже сообщал Русский TVNET, утром 7 марта в СМИ распространилась информация о том, что в Риге ученик четвертого класса совершил попытку самоубийства и существует предположение, что его к этому побудила «игра со смертью», которую «распространяют» в интернете. Родителям удалось спасти ребенка, однако, он уже неделю находится в Детской больнице в критическом состоянии.

Во избежании недоразумений полиция сообщила, что начала уголовный процесс по данному делу.

Государственная полиция призывает латвийцев не поднимать панику и не распространять ложную информацию о том, что попытка суицида четвероклассника связана с «играми в самоубийства».

Также в в начале февраля этого года двое подростков 13 и 14 лет пытались спрыгнуть с крыши заброшенной высотки здания «Радиотехника» в Риге.

К счастью, трагедию удалось предотвратить. Оба подростка — парень и девушка — были доставлены в психиатрическую больницу.

Родители подозревают, что к данному могут быть причастны скандально известные «группы-убийцы» из российской социальной сети. Подростки, забравшиеся на крышу «Радиотехники» ранее вели переписку Вконтакте, высылая друг другу фотографии порезанных лезвием рук. По информации СМИ, это часть задания известной в социальных сетях суицидальной игры.

Представители госполиции отказываются давать комментарии. Официальной информации о том, состоят ли латвийские подростки в подобных группах, нет.

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