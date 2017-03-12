Впечатлительным не смотреть! Рижанка показала в Facebook свою отвратительную покупку

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: REUTERS/Scanpix

После увиденного, наверное, еще очень долго рижанка Даце будет обходить прилавки с мясом стороной. Дело в том, что девушка приобрела кусок свинины, от вида которого просто оторопь берет.

«Первый раз в своей жизни так «вляпалась» с мясом» - прокомментировала видео его автор. На нем виден с виду вполне обычный кусок свинины, однако при нажатии из него в большом количестве выделяется жидкость, похожая на гной.

Facebook

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История мгновенно разлетелась по соцсети: люди негодуют, как такой продукцией без зазрения совести могут торговать местные предприятия? А некоторые всерьез задумались о переходе в вегетарианство. Где именно Даце приобрела продукт, неизвестно, однако производитель известен - это Kurzemes gaļsaimnieks.

Позже к дискуссии подключилась и некая женщина, которая представилась представителем этой компании.

«То что вы видите - это последствия воспаления. О нем не может знать ни заводчик скота, ни производитель, ни торговое предприятие. Это можно обнаружить толко в момент разделки мяса. Очень извиняемся за создавшуюся ситуацию. Хотим указать, что такие ситуации встречаются довольно редко и, к сожалению, мы не может предотвратить их», - объяснилась она.

Автору видео была предложена компенсация.

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