airBaltic получит следующий самолет «Bombardier» CS300 уже в марте

Уже в конце марта авиакомпания airBaltic планирует получить следующий самолет «Bombardier» CS300. Об этом в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении заявил вице-президент авиакомпании по корпоративным коммуникациям Янис Ванагс.

К концу этого года airBaltic будет обладать восемью такими самолетами, а в 2018 и 2019 годах планируется получить еще по шесть летательных аппаратов, сообщает агентство ЛЕТА.

Как уже писал Русский TVNET, первый самолет «Bombardier» CS300 «airBaltic» получила 30 ноября 2016 года, а коммерческие полеты на нем начала в середине декабря.

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В целом авиакомпания заказала у канадской компании «Bombardier» 20 самолетов CS300. После того как к имеющимся 12 турбовинтовым самолетам Q400 присоединятся 20 самолетов CS300, авиакомпания полностью перейдет на флот самолетов «Bombardier».



























































































Aizvērt Обслуживающие работы нового самолета "airBaltic" "Bombardier CS300" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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