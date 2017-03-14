Надо ли давать полисы политикам, которые не могут обеспечить народу доступную медицину?

 

Фото: Evija Trifanova/LETA

В Латвии примерно у трети из 900 тыс. работающих, то есть, у 300 тыс. человек есть частные полисы страхования здоровья, в прошлом году пополнившие кассы лечебных учреждений на 55 млн евро.

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Это примерно 10% общих доходов, получаемых больницами и поликлиниками из госбюджета. Из этих 300 тыс. примерно 100 тыс. человек работают в государственных и муниципальных учреждениях и застрахованы на деньги налогоплательщиков.

Таким образом, эти люди имеют возможность получать преимущественно те же медицинские услуги, которые обеспечивает государство, только,

благодаря полису, в обход очереди, находясь в привилегированном отношении по отношению к остальным.

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В их число входят также премьер-министр и министры, которые должны бы заботиться о том, чтобы по смертности людей трудоспособного возраста Латвия наконец перестала занимать позиции лидера в ЕС.

Страхование министров, министерских чиновников, работников Сейма (депутаты страхуются за свои личные средства) за счет налогоплательщиков не является противозаконным.

Но возникает вопрос - надо ли давать возможность получать бонусы для поддержания своего здоровья политикам, которые на протяжении многих лет не могут обеспечить своему народу доступное здравоохранение.

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