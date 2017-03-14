Госконтроль: самоуправления могут улучить оказание услуг жителям

Госконтролер Элита Круминя
 

Госконтролер Элита Круминя. Фото: Evija Trifanova / LETA

У самоуправлений есть возможности улучшить оказание услуг жителям. Таковы итоги ревизии Госконтроля в 20 самоуправлениях, проведенной для оценки соответствия оказания услуг населению, заявила в интервью передаче «Утренняя панорама» Элита Круминя.

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Как сообщает агентство ЛЕТА, Госконтроль советует предоставлять больше услуг в электронном виде. Также самоупраления недостаточно используют возможности объединения для оказания услуг, которые не сильно востребованы жителями.

Круминя также отметила, что самоуправления частенько участвуют в оказании услуг, не входящих в их компетенцию. В качестве примеров она назвала скашивание травы и подрезание кустов - эти услуги могли бы оказывать частные предприниматели.

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«В ходе ревизии у Госконтроля была возможность сравнить самоуправления и отметить лучшую практику», - добавила Круминя.

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