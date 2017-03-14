Комментарий Origo: За 11-часовой рабочий день без перерыва на обед отвечает арендатор

Администрация Origo с пониманием относится к работе торговых точек, где работает один продавец, и дает возможность в рабочее время кратковременно закрыть магазин, если в силу незапланированных причин арендатор не в состоянии обеспечить постоянное присутствие персонала на рабочем месте, - так представители торгового центра прокомментировали список внутренних правил, прочитав которые, работники были крайне возмущены. В них было написано, что работникам магазина запрещается отлучаться на обеденный перерыв.

Как ранее сообщал Русский TVNET, на прошедшей неделе администрация «Origo» своим арендаторам помещений повторно раздала список внутренних правил, прочитав которые, работники были крайне возмущены.

В правилах черным по белому было написано, что работникам магазина запрещается отлучаться на обеденный перерыв.

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Пункт, который вызвал огромное количество возмущений у работников торгового центра, звучит так: «Менеджер торгового центра может дать арендатору разрешение на временное закрытие магазина в рабочее время только в том случае, если в магазине постоянно работает только один сотрудник. В рабочее время магазин можно закрыть не дольше, чем на 15 минут, и не более трех раз в день. Единственной причиной для временного закрытия может быть лишь посещение туалетной комнаты (закрывать магазин для перекура или обеда запрещается)».

Внутренние правила стали причиной множества дискуссий и поводом обратиться в Государственную инспекцию труда.

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Условия труда прокомментировала консультант по общественным отношениям т/ц Origo Ксения Мирошник.

"Как и в любом торговом центре, в Origo существуют определенные рабочие часы и торговый центр отвечает перед посетителями за соблюдение продолжительности рабочего дня – чтобы магазины были открыты и люди могли сделать покупки.

Т/ц Оrigo желает подчеркнуть, что не является работодателем арендаторов-продавцов, а только обеспечивает аренду торговых помещений.

За организацию работы в любом конкретном магазине или месте предоставления услуги в помещениях т/ц Origo, а также за то, чтобы магазины или места поставки были доступны для покупателей в рамках работы торгового центра, отвечает каждый арендатор (владелец магазина, менеджер) отдельно.

Администрация Origo с пониманием относится к работе торговых точек, где работает один продавец, и дает возможность в рабочее время кратковременно закрыть магазин, если в силу незапланированных причин арендатор не в состоянии обеспечить постоянное присутствие персонала на рабочем месте.

Каждый арендатор сам несет ответственность за планирование работы своих сотрудников, чтобы дать сотрудникам возможность использовать перерывы, предусмотренные трудовым законодательством, одновременно обеспечивая при этом непрерывность работы магазина, чтобы клиенты не испытывали неудобство из-за долгосрочного закрытия магазина",

- сообщила Русскому TVNET представитель торгового центра.