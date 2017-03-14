Сумму расчета налога на недвижимость можно оспорить

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Renāte Briede / LETA

Читатели портала «LA» интересуются, есть ли еще возможность оспорить сумму расчета налога на недвижимость, размер которой налогоплательщику сообщает местное самоуправление до 15 февраля.

«Если дата уведомления налогового платежа, например, 15 февраля, тогда сделать это еще возможно» - отмечает руководитель Юридического отдела Управления по доходам Рижской думы Инара Папиня. «Такое уведомление вступает в силу через восемь дней – 23 февраля. В свою очередь, получатель уведомления может оспорить в течение 30 календарных дней, считая с того дня, когда оно вступило в силу, а именно – до 23 марта».

Как поясняет Руководитель Управления доходов самоуправления Рижской думы Илмарс Зиедонис, рижане часто сами не знают или слишком поздно узнают о праве скидок на налоги – которые предусмотрены законом, как и правилами местного самоуправления. В свою очередь, Управления доходов самоуправления не знает о каких-либо новых обстоятельствах в конкретной семье, чтобы можно было присвоить определенную налоговую скидку. Например, не хватает информации о людях с инвалидностью, потому что эти данные самоуправлению не доступны.

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Так, например, художница Джемма Скулме, которая в этом году за дом в Межапарке получила счет в резмере 3500 евро, была присвоена 50% налоговая скидка, опираясь на норму, что в доме проживает человек с инвалидностью.

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