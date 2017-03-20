Птичьего гриппа нет только в двух странах ЕС - Латвии и Эстонии

На данный момент птичий грипп не зарегистрирован только в двух странах ЕС - Латвии и Эстонии, заявил в передаче LNT «900 секунд» генеральный директор Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Марис Балодис.

Птичий грипп зафиксирован в Клайпеде и Каунасе и через диких птиц обязательно распространится на Латвию, добавил он.

Балодис сказал, что сейчас ПВС проводит превентивные проверки, к которым подключилась и полиция самоуправления. «Люди должны понимать, что свое поголовье надо беречь, потому что болезнь заразная и смертность составляет 100%», - добавил директор

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Если вирус коснется хозяйств с большим количеством птицы, государство понесет серьезные убытки - одна ферма примерно с миллионом птиц может обойтись в 5-6 млн евро, сказал Балодис.

Как уже сообщал наш портал, в целях защиты птицеводческой отрасли от возможного распространения птичьего гриппа планируется с 1 марта до 1 июня 2017 года ввести запрет на содержание под открытым небом кур, уток, гусей и другой домашней птицы.

Всем хозяйствам, даже тем, в которых содержатся всего несколько домашних птиц, следует считаться с проведением внеочередных проверок Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС).

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, в этом году птицеводам придется усилить меры биобезопасности птицеферм независимо от поголовья домашних птиц.

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