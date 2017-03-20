Еврокомиссия раскритиковала реформы в Латвии: нет достаточных результатов

Инна Штейнбука
 

Инна Штейнбука. Фото: Ieva Čīka / LETA

Латвия с 2012 года не достигла достаточных результатов по реформам здравоохранения и социальной помощи. С таким заявлением выступила глава представительства Еврокомиссии (ЕК) в Латвии Инна Штейнбука, сообщает агентство ЛЕТА.

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По мнению ЕК, должных результатов нет и в реформах в публичном секторе, переносе налогового бремени с рабочей силы и активизации безработных.

Отметим, что Еврокомиссия впервые оценила период длиной в несколько лет.

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Отмечены и позитивные моменты: сохранение фискальной дисциплины и устранение чрезмерного дефицита. ЕК также заметила прогресс в сфере высшего образоание, энергетики и юстиции, хотя введение реформ в этих сферах все еще продолжается.

В сфере профессионального образования и неплатежеспособности приняты соответствующие юридические рамки, но необходимо эффективное внедрение.

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