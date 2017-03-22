Рижский вокзал перестроят; победил проект датчан

 

Фото: Ieva Čīka / LETA

Комплекс Рижского центрального железнодорожного вокзала будет перестроен по эскизам датских архитекторов («PLH Arkitekter A/S» в сотрудничестве с «COWI A/S»).

В Риге сегодня завершился конкурс эскизов на застройку территории вокзала и строительство железнодорожного моста "Rail Baltica. В конкурсе присвоено два вторых места.

Второй победитель - латвийское объединение архитекторов O+R+V+E+L (ООО «Outofbox», ООО «RUUME arhitekti», ООО «Vektors T», ООО «E.Danilevska birojs» и ООО «Landshape»), сообщает агентство ЛЕТА.

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В ближайшее время будет объявлен конкурс на разработку строительного проекта и строительные работы, а фактически они начнутся в 2019 году.

Фото: LETA

Фото: LETA

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