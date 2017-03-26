Общество: последствия реформирования местных больниц будут необратимы

Эгия Широва
 

Эгия Широва. Фото: Ieva Makare / LETA

В плане реформирования больниц, предложенном Всемирным банком, наибольшие опасения вызывает судьба местных больниц, к примеру, в Цесисе, Тукумсе и Добеле. Об этом в интервью агентству ЛЕТА заявила замглавы Латвийского общества больниц Эгия Широва.

Сейчас данные больницы имеют как человеческие ресурсы, так и мощность - ежегодно они оказывают круглосуточные услуги примерно 5-7 тысячам людей. Такие больницы Всемирный банк предлагает превратить в дневные центры, что общество не поддерживает.

По словам Шировой, в местных больницах людям не нужно ожидать в приемном покое по нескольку часов, как это происходит в Риге. В связи с этим общество обратилось к Всемирному банку с просьбой оценить возможность возвращения статуса больницы неотложной медицинской помощи Баускской больнице, у которой этот статус был отнят в 2009 году, принимая во внимание, что в Бауске и окрестностях живет 10 тыс. человек.

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В обществе считают, что покрытие местных больниц в стране должно сохраниться на нынешнем уровне, иначе последствия могут быть необратимы.

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