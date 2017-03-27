«Друзья, вы можете перебраться к нам»: эстонцы опубликовали карту без Латвии

 

Фото: Скриншот из la.lv

На карте Европы, опубликованной одной из эстонских газет, на месте, где должна располагаться Латвия, об этом случае в юмористической заметке сообщает портал Latvijas avīze.

«Настал тот день, когда мы потеряли Латвию. Простите, друзья, вы можете перебраться к нам и укреплять древние ливонские традиции на юге Эстонии", - такую запись в своем профиле Facebook опубликовала комментатор эстонской газеты Postimees Эвелина Калдоя. Речь идет о некой ошибке, которая была совершена при печати на полосе газеты, где на карте нет Латвии, а на ее месте расположено море.

Действительно ли эстонцы нам таким образом резко заявили - хватит этих снисходительных анекдотов, где рассказывают про тормознутых Урмаса и Томаса? Или, может, Эстония решила пожертвовать Латвию морской пучине, чтобы окончательно отделиться «коридором безопасности» от оставшейся Балтии - Литвы?

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Какими бы смелыми ни были предположения, на самом деле похоже, что макетировщик газеты просто ошиблись при печати.

«Все это не было направлено против латвийцев. Между делом, вы нам очень нравитесь, как соседи и мы никогда не хотели, чтобы место Латвии заняло море», - пишет Калдоя.



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