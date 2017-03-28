Экономист: Не стоит рассчитывать, что в Латвию приедут 200 тыс. человек. Нереально!

Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис считает, что прогнозы ректора Видземской высшей школы Гатиса Круминьша о том, что в Латвию в течение 10 лет прибудут около 200 000 человек, не имеют под собой никаких оснований.

«Нам вообще не стоит думать о том, как кого-то заманить в Латвию, - пояснил он в разговоре с rus.db.lv. - Стоит думать о том, как удержать тех, кто готов сегодня уехать».

На прошлой неделе ректор Видземской высшей школы Гатис Круминьш в интервью программе Viens pret vienu сказал следующее: Латвии нужно быть готовой к тому, что в течение ближайших 10 лет в страну прибудут около 200 000 человек. Причем многие из тех, кто уехал, должны вернуться. По его прогнозам,

в Латвию также могут переселиться около 200 000 — 300 000 человек, преимущественно из числа жителей бывших республик Советского Союза.

Историк не исключает, что вскоре образуется и китайская диаспора.

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«Я не понимаю, откуда Круминьш взял эти цифры в 200-300 тысяч человек и чем они обоснованы, - поясняет Дайнис Гашпуйтис - Я мог бы еще представить, что нас обяжут принять 200 тысяч беженцев по какой-то европейской программе расселения и нам будут за них платить. Но чтобы к нам добровольно приехали россияне, украинцы и белорусы? Что им тут делать? Да, на стройках в Латвии сейчас работает много украинцев и болгар, но они приезжают сюда именно работать, оставаться здесь никто не планирует, да это и достаточно сложно».

По мнению экономиста, максимум, на что может рассчитывать Латвия -

это на «лишние» 5-10 тысяч рабочих рук, преимущественно в секторе строительства, информационных технологий и судостроения.

В этом и следующем году прогнозируется прирост строительного рынка, и не исключено, что на этот срок Латвия может получить дополнительные рабочие руки из-за границы.

«Но опять же это в основном коснется латвийцев, которые сейчас работают на зарубежных стройках, - говорит экономист. - Как только внутри страны деньги закончатся, они опять уедут за заработки. Поэтому я не вижу причин для того, чтобы в Латвии вдруг в течение 10 лет откуда-то взялось еще 200-300 тысяч человек».

Что же касается возвращения латвийцев на родину, то и тут особых надежд мало. «Мы не можем предложить ничего для латвийцев, которые сейчас работают за границей, - поясняет Гашпуйтис. -

Единственное, что мы можем - попробовать уговорить тех латвийцев, которые за границей не чувствуют себя комфортно и скучают по родине.

Как уже сообщал Русский TVNET, почти треть, или 30% опрошенных латвийцев в эмиграции не планируют возвращаться на родину, свидетельствуют данные опроса, в котором участвовали 14 тыс. человек из 118 стран.

Как рассказала представитель Института философии и социологии Латвийского университета Инта Миериня, 4% проживающих за границей латвийских подданных планируют вернуться в Латвию в ближайшие полгода, 14% заявили, что вернутся в Латвию в старости, а 40% - вернутся при определенных условиях.

По словам Миерини, эмигранты Латвию не «списывают со счетов» полностью: «Ситуация может измениться, если у людей появится возможность обеспечивать семью».

За последние десять лет из Латвии уехало примерно 220 тыс. человек. Темпы эмиграции снижаются, но диаспора расширяется, потому что среди уехавших много молодежи.

Как отметили авторы исследования, большинство уехавших все еще ощущают свою принадлежность к Латвии. Проблемой является ассимиляция детей, хотя 70% эмигрировавших хотели бы, чтобы дети свободно говорили по-латышски, и Латвийское государство могло бы оказать поддержку в обучении языку и укреплении идентичности.

63% опрошенных - 71% латышей и 49% представителей других национальностей - ощущают тесную связь с Латвией, 67% следят за латвийскими новостями, 91% имеют друзей в Латвии, 71% связываются с друзьями и родственниками в Латвии раз в неделю, 63% празднуют Янов день, 25% входят в общественные организации соотечественников.

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