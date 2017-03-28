Maxima: Неправда, что у нас ужасные условия труда

Сеть магазинов «Maxima» популярна среди покупателей. В магазины часто ходят, и соответственно, часто о них говорят.

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Обсуждают в том числе и условия труда в сети торговых точек. «Maxima» - крупный работодатель, однако, например, в даугавпилсских магазинах время от времени появляются и предложения о работе в магазинах этой сети в столице. Смущают даугавпилчан слухи об ужасных условиях труда в данных магазинах и постоянных вычетах из зарплаты за недостачу.

Директор департамента управления персоналом Maxima Райтис Апинис рассказал о том, что вокруг работы в Maxima по-прежнему много мифов.

«Ситуация сегодня такова: в регионах мы без труда находим работников, они даже удивляются и поначалу не верят, что мы выплачиваем всю заработную плату с налогами и покупаем страховые полисы.

- рассказывает Апинис. - Но в Риге есть незакрытые вакансии, всего их около 350. Примерно по 2-3 вакансии на один магазин».

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Вывод - рижане не хотят сидеть на кассах и работать продавцами. Специалист считает, что причина заключается в более высоких амбициях столичных жителей. Но далеко не всех. Например, люди пенсионного возраста и молодежь работают с удовольствием. Говоря о нагрузке, портал rus.db.lv попросил Райтиса Апиниса прокомментировать не раз звучавшие в прессе истории от бывших работников Maxima, которые рассказывали о том, что работа продавцов и кассиров в магазинах невыносимо трудная, а условия труда тоже оставляют желать лучшего.

«Когда кто-то говорит, что ему трудно работать, то очень сложно оценить это объективно. - поясняет он. - Что значит - трудно? Одному трудно, другой с легкостью выдерживает нагрузку.

При этом с каждым годом технологии и процессы улучшаются, работа автоматизируется по максимуму, и труд становится легче.

Правильней было бы спрашивать об этом тех работников Maxima, которые работали у нас 5-7 лет назад и сейчас. Они могли бы рассказать, насколько труд стал легче».

А что касается утверждения, что кассиры и продавцы Maxima постоянно недополучают зарплату из-за хронических вычетов за недостачу, то Райтис Анинис категорически опроверг это утверждение:

«Такого нет у нас! Недостачу могут вычесть только в том случае, если точно установлено, что человек злонамеренно воспользовался своим положением и присвоил деньги».

Впрочем, он признал о то, что интенсивность рабочей нагрузки в Maxima выше, чем в других торговых сетях:

«В Maxima по сравнению с другими торговыми сетями самый большой поток покупателей, и конечно, интенсивность нагрузки на продавцов и кассиров больше, чем у кого-то другого. Не все выдерживают. Особенно тяжело приходится кассирам, которые работают с людьми, а это и недовольство, и претензии, и просто плохое настроение клиентов. Если мы видим, что работник на кассе просто «перегорает» из-за чрезмерного общения, мы просто переводим его на другую позицию, где контакт с покупателем будет меньше. В целом я бы призвал людей уважать труд кассира и продавца. Часто люди относятся к этим профессиям снисходительно и считают, мол, если ты работаешь кассиром, то в жизни ты ничего не добился. Но у нас работает много кассиров, которые пошли сюда не от безысходности, а потому, что им нравится эта работа».

Напомним, что Русский TVNET писал о нескольких случая неподобающего поведения работников этой торговой сети. Так, один из пользователей социальной сети Facebook, разместил фотографию, на которой видна работница магазина Maxima, на улице Дунтес. Мужчина поясняет, что женщина поднимала рассыпанные с пола печенья и складывала их обратно в коробки. Maxima этот случай подтвердила и заверила, что данная работница была уволена.

В свою очередь в открытых группах Facebook в Эстонии был опубликован ролик, где видно, как кассир одного из таллиннских магазинов сети Maxima хватает стоящего в очереди подростка и резко притягивает его головой к движущейся ленте. Создается впечатление, что кассир бьет молодого человека о ленту лицом.

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