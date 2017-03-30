 

Фото: PantherMedia/ScanPix

Вчера Министерство финансов провело презентацию социально-информационной кампании «Движение против мошенничества «#atkrаpies«». Кампания проводится в целях борьбы с теневой экономикой, коррупцией и другими нечестными деяниями, влияющими на госбюджет и на общее благосостояние общества. сообщает Latvijas avīze.

Ее долгосрочная задача - добиться нулевой терпимости общества к мошенничеству. Идея кампании состоит в объединении усилий учреждений госуправления, предпринимателей, социальных партнеров и каждого члена общества для общей борьбы с мошенничеством.

Особое внимание в рамках кампании будет уделено превентивным мерам и разъяснению возможностей обращаться в соответствующие правоохранительные органы в случае возникновения подозрений в мошенничестве. В церемонии открытия кампании участвовало руководство Минфина, Службы госдоходов, Госполиции и ряда других учреждений.

Реклама

По результатам проведенного в марте центром социологических исследований SKDS опроса, 65,8% жителей Латвии считают, что в стране высок уровень нечестности. 50,2% опрошенных назвали важнейшей проблемой в этой сфере контрабанду алкогольных напитков, 50,9% - контрабанду сигарет, 29,6% - торговлю контрафактной одеждой и обувью.

В «Движении против мошенничества» участвуют более 20 структур госуправления и партнеры. Они призывают участвовать в кампании всех жителей Латвии, предприятия и организации, честно поступая самим и сообщая о замеченных мошеннических действиях. С подробной информацией о кампании можно ознакомиться на ее портале «www.atkrapies.lv».

Еще по этой теме
За взятку задержан очередной водитель

За взятку задержан очередной водитель

KNAB: сотрудники больницы Страдиня брали взятки и подделывали документы

KNAB: сотрудники больницы Страдиня брали взятки и подделывали документы

Представитель стройнадзора задержан за взятку в 46 тыс. евро

Представитель стройнадзора задержан за взятку в 46 тыс. евро


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 52500 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 175000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 149000 EUR

reklama.vesti.lv

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук Showbiz

Скоропостижно скончался первый латвийский продюсер Сергей Тимчук

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер Hi-Tech

СМИ: Илон Маск соединит мозг и компьютер

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7 Hi-Tech

Samsung заявила о возврате на рынок Galaxy Note 7

В сети появились фото испытаний «лимузина Путина» Hi-Tech

В сети появились фото испытаний «лимузина Путина»

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале Showbiz

Интарс Бусулис стал экспертом моды на Первом канале

Мошенничество

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ADMINISTRATĪVAIS ASISTENTS/-E
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
ASISTENTS/-E - PALĪGS/-DZE
CHIEF FINANCIAL OFFICER
CHIEF FINANCIAL OFFICER
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
ŪK, ŪKT SADAĻAS PROJEKTĒTĀJU
http://alkoutlet.lv

Темы

 