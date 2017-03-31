Грядет реформа: Переплаченные налоги в Латвии больше нельзя будет вернуть?

Здание СГД
 

Здание СГД. Фото: Edijs Pālens / LETA

В свете налоговой реформы грядут некоторые изменения, которые коснутся каждого жителя. Для того, чтобы компенсировать потери от снижения налоговых поступлений с рабочей силы, правительство хочет отказаться от возврата подоходного налога, которые люди получают в качестве компенсации за так называемые оправданные расходы – образование, медицину и т.д.

Еще по этой теме

На данный момент, пациенты или, к примеру, студенты могут собирать чеки для Службы госдоходов (СГД), получая обратно часть заплаченных ими денег. По мнению министерства финансов, подобная практика должна быть прекращена.

По крайней мере для тех людей, которые пользовались услугами в учреждениях, которые не обеспечены электронным обменом данными с СГД. При этом, таковыми являются лишь несколько ВУЗов по стране, а в системе здравоохранения ничего подобного нет и вовсе, - сообщает skaties.lv.

Реклама

По словам, доцента Латвийского университета, адвоката Солвиты Олсены,

если политики примут подобное предложение министерства, под удар попадут огромное количество людей, особенно малоимущие.

«Это будет крайне неприятно для жителей Латвии, если государство ограничит работу данного механизма в здравоохранении. На данный момент люди тратят огромные деньги на свое лечение, поэтому для людей с низкими доходами возврат переплаченных налогов – очень существенный вопрос, - считает она. - Если мы отнимем у наших людей эту маленькую возможность, то люди станут реже обращаться к врачам и раньше умирать».

Если же медицинские учреждения будут выполнять требование СГД и пересылать данные о лечении пациентов, то это идет вразрез с защитой личных данных.



Еще по этой теме
Лишь половина жителей подаст в СГД годовую декларацию о доходах

Лишь половина жителей подаст в СГД годовую декларацию о доходах

Начинается прием деклараций о доходах. Что важно знать и как вернуть свои деньги?

Начинается прием деклараций о доходах. Что важно знать и как вернуть свои деньги?

На сайте СГД доступен калькулятор: сколько могу вернуть, подав декларацию о доходах

На сайте СГД доступен калькулятор: сколько могу вернуть, подав декларацию о доходах


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Vecpiebalga, 28000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 25000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+ Hi-Tech

Samsung представил Galaxy S8 и Galaxy S8+

Красота или ужас? У удалившая 6 ребер «Барби» талия 36 см Wo&Men

Красота или ужас? У удалившая 6 ребер «Барби» талия 36 см

Мила Кунис впервые после рождения второго ребенка вышла в свет Showbiz

Мила Кунис впервые после рождения второго ребенка вышла в свет

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад Hi-Tech

Ученые: в 2017 году Землю ждет климатический ад

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео Hi-Tech

iPhone 7 и Samsung Galaxy S8 сравнили на видео

СГД

Налоги

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
FINANŠU DIREKTORS/-E (CFO)
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
E – KOMERCIJAS KOORDINATORU (-I) ...
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
KLIENTU SERVISA SPECIĀLISTS/-E
http://alkoutlet.lv

Темы

 