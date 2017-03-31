Грядет реформа: Переплаченные налоги в Латвии больше нельзя будет вернуть?

В свете налоговой реформы грядут некоторые изменения, которые коснутся каждого жителя. Для того, чтобы компенсировать потери от снижения налоговых поступлений с рабочей силы, правительство хочет отказаться от возврата подоходного налога, которые люди получают в качестве компенсации за так называемые оправданные расходы – образование, медицину и т.д.

На данный момент, пациенты или, к примеру, студенты могут собирать чеки для Службы госдоходов (СГД), получая обратно часть заплаченных ими денег. По мнению министерства финансов, подобная практика должна быть прекращена.

По крайней мере для тех людей, которые пользовались услугами в учреждениях, которые не обеспечены электронным обменом данными с СГД. При этом, таковыми являются лишь несколько ВУЗов по стране, а в системе здравоохранения ничего подобного нет и вовсе, - сообщает skaties.lv.

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По словам, доцента Латвийского университета, адвоката Солвиты Олсены,

если политики примут подобное предложение министерства, под удар попадут огромное количество людей, особенно малоимущие.

«Это будет крайне неприятно для жителей Латвии, если государство ограничит работу данного механизма в здравоохранении. На данный момент люди тратят огромные деньги на свое лечение, поэтому для людей с низкими доходами возврат переплаченных налогов – очень существенный вопрос, - считает она. - Если мы отнимем у наших людей эту маленькую возможность, то люди станут реже обращаться к врачам и раньше умирать».

Если же медицинские учреждения будут выполнять требование СГД и пересылать данные о лечении пациентов, то это идет вразрез с защитой личных данных.







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