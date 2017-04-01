В странах Балтии температура воздуха впервые в этом году поднялась выше +20 градусов

В субботу днем температура воздуха в Литве впервые в этом году поднялась выше +20 градусов, свидетельствуют данные станций метеорологических наблюдений.

На западе Латвии воздух прогрелся до +17 градусов, а в Эстонии температура воздуха пока не превышает +8 градусов, на северо-востоке страны прохладно - +2 градуса. В ночь на субботу на северо-востоке Эстонии был мороз до -7 градусов.

В некоторых регионах Эстонии, а также в Алуксне и на Видземской возвышенности еще тает выпавший в пятницу снег.

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По прогнозам синоптиков, в выходные в Литве и Латвии возможны грозы и ливни.

В воскресенье воздух в Литве прогреется до +20..+22 градуса.