Безопасное дорожное движение в Латвии: Сколько для него нужно денег?

Для реализации плана по повышению безопасности дорожного движения в 2017-2020 гг необходимы 14,17 млн евро. Проект плана 4 апреля рассмотрит правительство.

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5,95 млн евро из этой суммы планируется получить из бюджета, 4,3 млн евро - из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения, 3,9 млн евро - из средств обязательного страхования транспортных средств. сообщает ЛЕТА.

Главная цель плана - добиться к 2020 году сокращения числа погибших и пострадавших в ДТП на 50% по сравнению с 2010 годом.

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План повышения безопасности дорожного движения предусматривает четыре направления деятельности - превентивные меры, просвещение и информирование участников дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры, улучшение оснащения спасательных служб и работы системы оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.

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