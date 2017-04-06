Здесь же ни одной буквы нет! В сети смеются над почерком врача из Екабпилса

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Geek Calendar

Журнались с Latvijas Radio в своем Twitter опубликовал фотографию, которую ему прислали. Най ней видно... что ничего не понятно! - рассказывает портал kasjauns.lv

Данная фотография приобрела большую популярность в Twitter. Как поясняет журналист Томсон, это фото ему прислали с подписью «Описание травмотологом травмы в Екабпилской больнице».

Факт, что именно врачи пишут так, что ничего не понятно, всем известен. Но здесь же ни одной буквы нет!

Реклама

Twitter

Еще по этой теме
Соцсети гудят: Улманиса не пустили в здание Сейма

Соцсети гудят: Улманиса не пустили в здание Сейма

В России детям до 14 лет хотят запретить заводить странички в соцсетях

В России детям до 14 лет хотят запретить заводить странички в соцсетях

В Германии соцсети будут штрафовать за запрещенный контент

В Германии соцсети будут штрафовать за запрещенный контент


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Mārupe, 200000 EUR
Дом
Дом, Ulbroka, 135000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет Hi-Tech

Специалист: кнопки «удалить» в интернете нет

В Китае пересадили выращенное на руке ухо Hi-Tech

В Китае пересадили выращенное на руке ухо

В Латвии стартует реалити-шоу X Faktors: начался прием заявок Showbiz

В Латвии стартует реалити-шоу X Faktors: начался прием заявок

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек Wo&Men

ФОТО: Памела Андерсон радует платьем в цветочек

ФОТО: Татьяна Навка резко помолодела Wo&Men

ФОТО: Татьяна Навка резко помолодела

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jaunikšķile
139 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
FINANŠU KONTROLIERI
FINANŠU KONTROLIERI
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PĀRDEVĒJU – KONSULTANTI/-U
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
PROJEKTU VADĪTĀJU (AR SKANDINĀ ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 