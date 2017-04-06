Здесь же ни одной буквы нет! В сети смеются над почерком врача из Екабпилса

Журнались с Latvijas Radio в своем Twitter опубликовал фотографию, которую ему прислали. Най ней видно... что ничего не понятно! - рассказывает портал kasjauns.lv
Данная фотография приобрела большую популярность в Twitter. Как поясняет журналист Томсон, это фото ему прислали с подписью «Описание травмотологом травмы в Екабпилской больнице».
Факт, что именно врачи пишут так, что ничего не понятно, всем известен. Но здесь же ни одной буквы нет!
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Jēkabpils slimnīcas traumatologa traumas apraksts. Man atsūtīja 😁 pic.twitter.com/OSwrZgLGnc— aidis (@tomsons) April 5, 2017