Учение с увлечением: Латвия пишет по-русски тотальный диктант

Автором текста тотального диктанта в этом году стал писатель Леонид Юзефович
 

Автором текста тотального диктанта в этом году стал писатель Леонид Юзефович. Фото: Григорий Сысоев, Sputnik\Scanpix

Татьяна Одыня


Весенняя проверка грамотности на дворе - в субботу, 8 апреля, во всем мире и стар и млад снова сядут за парты, чтобы проверить свою грамотность в русском письменном. И не важно: вам русский язык родной, или почти иностранный - тотальный диктант может стать интересным опытом абсолютно для каждого! Русский TVNET убеждался на собственном опыте: очень популярное, вдохновляющее и позитивное мероприятие.

В субботу, 8 апреля в 14.00 сотни тысяч людей в разных странах мира по традиции сядут за парты. Ведь людей, которые каждый год пишут тотальный диктант, проверяя свой уровень владения русским языком и собственную грамотность становится все больше.

Бабушки и дедушки садятся за парты вместе с внуками, соревнуясь с ними в знании грамматики и в расставлены знаков препинания. Кстати, в Риге в этом году кроме диктанта проходит еще и конкурс сочинений - в том числе и о том, как готовились в диктанту всей семьей.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт организаторов в Риге

Реклама

Места проведения диктантов бывают порой весьма необычными. В прошлом году, например, в Таллинне поклонники грамотного русского языка собрались в ледовом холле, а диктовать им приехал актер Леонид Ярмольник. Из года в год пишут под диктовку на борту кораблей и в салонах самолетов, школьных классах и библиотеках.

Тотальный диктант пишут даже в самолетахТотальный диктант пишут даже в самолетах. Фото: Марина Листьсева, ITAR-TASS\Scanpix

Лично мне в прошлом году посчастливилось сесть за парту в 40-ой школе - и впечатление от неожиданного приключения оказались очень даже интересными. Разный и весьма симпатичный народ пришел в школу на большой праздник русского!.. И такая дружелюбная атмосфера была в школе, что хоть снова за парту садись! А вот текст, которым проверялась грамотность масс показался… несколько скучноватым, почти что адаптированным, вроде тех, что в учебниках для иностранцев... Ну, совершенно не писательский какой-то текст выбрали в прошлом году для диктанта.

Зато нынче автором тотального диктанта стал Леонид Юзефович - прекрасный писатель, автор исторических детективов, лауреат «Русского Букера» и «Большой книги».

Очень может быть, что многим из грамотеев после диктанта захочется прочесть и новый роман писателя «Зимняя дорога», увидевший свет в 2015 году и посвященный одному из драматических эпизодов завершающего этапа гражданской войны…

В этом году писать под диктовку будут 500 российских городов и около 300 городов 72 зарубежных стран. Примечательно, что впервые к странам, где проводится акция, присоединились Литва и Исландия. В Риге основными площадками станут Балтийская международная академия (ул. Ломоносова 1/4) и средние школы в центре и Кенгарагсе - соотвественно, это школы № 40 и №72.

Обращаем внимание заинтересованных в проверке грамотности: только в Балтийской академии участники могут писать диктант без предварительной регистрации.

Для того? чтобы занять место за партами в школах надо предварительно зарегистрироваться на сайтах этих учебных заведений. По традиции, примут участие во всеобщей проверке грамотности и другие города Латвии, в том числе Елгава, Олайне, Вентспилс.

Ну, а тем, кто сроки проведения диктанта пропустил или в классы русского идти поленился - им-то что делать? Поупражняйтесь, не выходя из дома. На сайте «Медузы», например, коллеги поместили тест, который позволит проверить себя на знание русского... не выходя из интернета.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Тест на грамотность на сайте "Медузы"

Но будьте внимательны - тест-то этот для многих посложнее тотального диктанта будет...

Еще по этой теме
В Латвии пройдет первый тотальный диктант по латышскому языку

В Латвии пройдет первый тотальный диктант по латышскому языку

«Тотальный диктант» по русскому языку угрожает национальным интересам Латвии?

«Тотальный диктант» по русскому языку угрожает национальным интересам Латвии?

Тотальный диктант: флешмоб — уроки русского для рижских грамотеев

Тотальный диктант: флешмоб — уроки русского для рижских грамотеев


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 54000 EUR
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 84900 EUR

reklama.vesti.lv

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений Showbiz

СМИ: Николай Носков расстался с женой после 40 лет отношений

Subaru рассекретила универсал Outback 2018 Hi-Tech

Subaru рассекретила универсал Outback 2018

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику Showbiz

ВИДЕО: Ксения Бородина сделала неудачную ринопластику

Гороскоп на апрель 2017 года Wo&Men

Гороскоп на апрель 2017 года

Миллионы Hyundai и Kia отзывают из-за двигателей Hi-Tech

Миллионы Hyundai и Kia отзывают из-за двигателей

Культура

Русский язык

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BAĻĶU IEPIRKUMU SPECIĀLISTU (D ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
BŪVNIECĪBAS PROJEKTU VADĪTĀJS/-A ...
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
.NET/ASP.NET PROGRAMMĒTĀJU
E – COMMERCE COORDINATOR
E – COMMERCE COORDINATOR
http://alkoutlet.lv

Темы

 