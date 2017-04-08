Учение с увлечением: Латвия пишет по-русски тотальный диктант

Весенняя проверка грамотности на дворе - в субботу, 8 апреля, во всем мире и стар и млад снова сядут за парты, чтобы проверить свою грамотность в русском письменном. И не важно: вам русский язык родной, или почти иностранный - тотальный диктант может стать интересным опытом абсолютно для каждого! Русский TVNET убеждался на собственном опыте: очень популярное, вдохновляющее и позитивное мероприятие.

В субботу, 8 апреля в 14.00 сотни тысяч людей в разных странах мира по традиции сядут за парты. Ведь людей, которые каждый год пишут тотальный диктант, проверяя свой уровень владения русским языком и собственную грамотность становится все больше.

Бабушки и дедушки садятся за парты вместе с внуками, соревнуясь с ними в знании грамматики и в расставлены знаков препинания. Кстати, в Риге в этом году кроме диктанта проходит еще и конкурс сочинений - в том числе и о том, как готовились в диктанту всей семьей.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт организаторов в Риге

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Места проведения диктантов бывают порой весьма необычными. В прошлом году, например, в Таллинне поклонники грамотного русского языка собрались в ледовом холле, а диктовать им приехал актер Леонид Ярмольник. Из года в год пишут под диктовку на борту кораблей и в салонах самолетов, школьных классах и библиотеках.

Тотальный диктант пишут даже в самолетах. Фото: Марина Листьсева, ITAR-TASS\Scanpix

Лично мне в прошлом году посчастливилось сесть за парту в 40-ой школе - и впечатление от неожиданного приключения оказались очень даже интересными. Разный и весьма симпатичный народ пришел в школу на большой праздник русского!.. И такая дружелюбная атмосфера была в школе, что хоть снова за парту садись! А вот текст, которым проверялась грамотность масс показался… несколько скучноватым, почти что адаптированным, вроде тех, что в учебниках для иностранцев... Ну, совершенно не писательский какой-то текст выбрали в прошлом году для диктанта.

Зато нынче автором тотального диктанта стал Леонид Юзефович - прекрасный писатель, автор исторических детективов, лауреат «Русского Букера» и «Большой книги».

Очень может быть, что многим из грамотеев после диктанта захочется прочесть и новый роман писателя «Зимняя дорога», увидевший свет в 2015 году и посвященный одному из драматических эпизодов завершающего этапа гражданской войны…

В этом году писать под диктовку будут 500 российских городов и около 300 городов 72 зарубежных стран. Примечательно, что впервые к странам, где проводится акция, присоединились Литва и Исландия. В Риге основными площадками станут Балтийская международная академия (ул. Ломоносова 1/4) и средние школы в центре и Кенгарагсе - соотвественно, это школы № 40 и №72.

Обращаем внимание заинтересованных в проверке грамотности: только в Балтийской академии участники могут писать диктант без предварительной регистрации.

Для того? чтобы занять место за партами в школах надо предварительно зарегистрироваться на сайтах этих учебных заведений. По традиции, примут участие во всеобщей проверке грамотности и другие города Латвии, в том числе Елгава, Олайне, Вентспилс.

Ну, а тем, кто сроки проведения диктанта пропустил или в классы русского идти поленился - им-то что делать? Поупражняйтесь, не выходя из дома. На сайте «Медузы», например, коллеги поместили тест, который позволит проверить себя на знание русского... не выходя из интернета.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Тест на грамотность на сайте "Медузы"

Но будьте внимательны - тест-то этот для многих посложнее тотального диктанта будет...

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