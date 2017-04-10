Сезон открыт: в латвийских лесах появились первые грибы. Можно ли их есть?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Sintija Zandersone/LETA

Несмотря на то, что еще совсем недавно на земле лежал снег, а температура ночью в некоторых местах Латвии еще опускается ниже нуля, оказалось, что в лесу уже можно встретить первых грибников. Находят ли они там что-нибудь?

Оказывается - да! Первые походы грибников в конце прошлой недели оказались не напрасными, ведь в Рижском округе были найдены первые сморчки - рассказывает портал nra.lv. Как показывают многие посты в социальных сетях, из земли только начали появляться маленькие сморчки, которыми многие грибники пренебрегают, считая ядовитыми.

Многие думают, что в этих грибах есть ядовитые вещества, способные навредить человеческому организму. Однако опытные грибники уверяют, что при варке, яд остается в воде, а грибы можно свободно употреблять в пищу. Тем не менее, несмотря на это предостережение, время от времени люди травятся данными грибами, кроме того, довольно часто - со смертельным исходом.

Реклама

Несмотря на это, сморчки каждый год появляются на рынках, и многие люди их едят, ведь их ели наши бабушки и дедушки. И если вы приняли решение попробовать эти грибы, не забудьте их отварить, а воду слить. К тому же, не стоит их употреблять несколько дней подряд, а также, вместе с ними запрещается пить алкогольные напитки.

Еще по этой теме
В Земгале три человека отравились грибами

В Земгале три человека отравились грибами

Лесная угроза: неопытных грибников губят мобильные приложения

Лесная угроза: неопытных грибников губят мобильные приложения

Грибной сезон: как избежать отравления грибами?

Грибной сезон: как избежать отравления грибами?



Ресурсы

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Земля
Земля, Jūrmala, 48600 EUR
Земля
Земля, Gauja, 46670 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 175000 EUR

reklama.vesti.lv

Так взрываются звезды при столкновении Hi-Tech

Так взрываются звезды при столкновении

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах Wo&Men

Новая прическа вместо ботокса: Нетребко помолодела на глазах

К Земле летит большой астероид Hi-Tech

К Земле летит большой астероид

Subaru рассекретила универсал Outback 2018 Hi-Tech

Subaru рассекретила универсал Outback 2018

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми Wo&Men

Ученые рассказали, какие продукты можно есть немытыми

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
TELEMĀRKETINGA SPECIĀLISTS/-E
BIZNESA ASISTENTE/-S
BIZNESA ASISTENTE/-S
BUSINESS ASSISTANT
BUSINESS ASSISTANT
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
PHP PROGRAMMĒTĀJS/-A
http://alkoutlet.lv

Темы

 