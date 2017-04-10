Сезон открыт: в латвийских лесах появились первые грибы. Можно ли их есть?

Несмотря на то, что еще совсем недавно на земле лежал снег, а температура ночью в некоторых местах Латвии еще опускается ниже нуля, оказалось, что в лесу уже можно встретить первых грибников. Находят ли они там что-нибудь?

Оказывается - да! Первые походы грибников в конце прошлой недели оказались не напрасными, ведь в Рижском округе были найдены первые сморчки - рассказывает портал nra.lv. Как показывают многие посты в социальных сетях, из земли только начали появляться маленькие сморчки, которыми многие грибники пренебрегают, считая ядовитыми.

Многие думают, что в этих грибах есть ядовитые вещества, способные навредить человеческому организму. Однако опытные грибники уверяют, что при варке, яд остается в воде, а грибы можно свободно употреблять в пищу. Тем не менее, несмотря на это предостережение, время от времени люди травятся данными грибами, кроме того, довольно часто - со смертельным исходом.

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Несмотря на это, сморчки каждый год появляются на рынках, и многие люди их едят, ведь их ели наши бабушки и дедушки. И если вы приняли решение попробовать эти грибы, не забудьте их отварить, а воду слить. К тому же, не стоит их употреблять несколько дней подряд, а также, вместе с ними запрещается пить алкогольные напитки.

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