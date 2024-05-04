Инфографика В Риге дизельное топливо - самое дорогое среди столиц стран Балтии

В конце рабочей недели самая высокая цена на бензин была в Таллинне, самая низкая - в Вильнюсе. Дизельное топливо самым дорогим было в Риге, самым дешевым - в Вильнюсе.

В Риге на АЗС Circle K на улице Краста цена бензина 95-й марки не изменилась - 1,764 евро за литр, а цена дизтоплива выросла на 0,2% до 1,684 евро за литр.

В Вильнюсе на АЗС Circle K на проспекте Саванорю цена бензина 95-й марки повысилась на 0,6% до 1,599 евро за литр, а цена дизтоплива снизилась на 0,3% до 1,529 евро за литр.

В Таллинне на АЗС Circle цена 95-го бензина снизилась на 1,1% до 1,789 евро за литр, а цена дизельного топлива, как и неделей ранее, составляла 1,589 евро за литр.

Цены автогаза в столицах стран Балтии в течение недели не изменились: в Риге он стоил 0,739 евро за литр, в Таллинне - 0,67 евро за литр, в Вильнюсе - 0,642 евро за литр.

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