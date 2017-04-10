На Центральном рынке в Риге потерялась 82-летняя жительница Эстонии

8 апреля в 13:30 к сотрудникам муниципальной полиции Риги обратилась женщина, которая рассказала, что является гидом у группы туристов из Эстонии, и на Центральном рынке потерялась одна туристка.

Изначально женщина пыталась найти 82-летнюю женщину своими силами, однако сделать это ей не удалось, поэтому она и решила обратиться к стражам порядка.

Полицейские выяснили приметы старушки и разослали информацию другим управлениям муниципальной полиции Риги и Госполиции.

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В 19:00 патрулирующие у памятника Свободы стражи порядка заметили женщину, подходящую под описание. Полицейские подошли к даме и констатировали, что именно ее и ищут. Женщина рассказала, что долгое время бродила по улицам города и не могла созвониться с гидом, так как за рубежом мобильная связь у ее телефона не работает.

Полицейские созвонились с гидом и сообщили о местонахождении женщины. Вскоре за эстонской пенсионеркой приехал туристический автобус и она продолжила свой путь.