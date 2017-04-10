На Центральном рынке в Риге потерялась 82-летняя жительница Эстонии

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

8 апреля в 13:30 к сотрудникам муниципальной полиции Риги обратилась женщина, которая рассказала, что является гидом у группы туристов из Эстонии, и на Центральном рынке потерялась одна туристка.

Изначально женщина пыталась найти 82-летнюю женщину своими силами, однако сделать это ей не удалось, поэтому она и решила обратиться к стражам порядка.

Полицейские выяснили приметы старушки и разослали информацию другим управлениям муниципальной полиции Риги и Госполиции.

Реклама

В 19:00 патрулирующие у памятника Свободы стражи порядка заметили женщину, подходящую под описание. Полицейские подошли к даме и констатировали, что именно ее и ищут. Женщина рассказала, что долгое время бродила по улицам города и не могла созвониться с гидом, так как за рубежом мобильная связь у ее телефона не работает.

Полицейские созвонились с гидом и сообщили о местонахождении женщины. Вскоре за эстонской пенсионеркой приехал туристический автобус и она продолжила свой путь.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери Showbiz

Мария Максакова проигнорировала день рождения собственной дочери

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов Showbiz

Звезда КВН сенсационно скинула 50 килограммов

К Земле летит большой астероид Hi-Tech

К Земле летит большой астероид

Ученые: как вирусы могут спровоцировать аллергию на хлеб Wo&Men

Ученые: как вирусы могут спровоцировать аллергию на хлеб

Вот это мастерство! Макияж, создающий оптические иллюзии Wo&Men

Вот это мастерство! Макияж, создающий оптические иллюзии

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 470 000 EUR
Продают Квартиры, Межциемс
Продают Квартиры, Межциемс 85 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 550 EUR
Продают Квартиры, Саркандаугава
Продают Квартиры, Саркандаугава 225 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 