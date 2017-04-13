Маршрут на выходной: Вильнюс, пасхальный стол Республики Ангела

Впереди длинные пасхальные выходные - самое время отправиться в путешествие. До Вильнюса путь недалек, автобусы ходят исправно и есть повод поехать туда именно в праздничные пасхальные дни. В Ужуписе, где живут художники, философы и поэты, прижилась прекрасная традиция. Второй день Пасхи празднуют здесь как День белой скатерти - местные жители встречаются за праздничным столом.

Вильнюсская «Республика Ужупис» провозгласила свою независимость 1 апреля 1997 года. Не то, чтобы это было шуткой... Но многие не верили, что у района ветшающих трущеб, расположенного вблизи старого города и отгороженного от него речкой Вильняле, есть будущее. Все приметы запустения были налицо - ветшающий жилой фонд, запустение, разруха...

Но городские власти пригласили в Ужупис художникам, предложив им льготные условия аренды и... право устроить здесь жизнь так, как это кажется правильным многим творческим людям. Так родилась Республика Ужупис, в этом году в славный День дурака красиво и весело отпраздновавшая свой 20-летний юбилей.

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Это теперь в Ужупис водят гостей города и иностранных туристов. Есть чем гордится! Ведь этот район города, отгороженный от старого Вильнюса речкой Вильняле, совершенно особенный, он не похож на другие.

Вильнюсская «Республика Ужупис» провозгласила свою независимость 1 апреля 1997 года. Не то, чтобы это было совсем уж шуткой...