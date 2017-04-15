Социальный уход на дому в Риге обошелся в 9,3 млн евро

В прошлом году в Риге на оказание услуг социального ухода по месту жительства было израсходовано почти 9,3 млн евро. Таковы данные отчета департамента благосостояния Рижской думы.

Социальный уход по месту жительства включают в себя такие услуги, как уход на дому, доставка горячих обедов, «кнопка безопасности», ассистент сопровождения. В 2016 году эти услуги получили 8151 человек, в 2015 году - 7457 лиц. Обошлось это почти в 9 млн евро, сообщает агентство ЛЕТА.

Услуги ухода на дому на 8,9 млн евро в прошлом году были оказаны 7966 лицам, горячие обеды на дом на 249,07 тыс. евро были доставлены 326 лицам, услугу «кнопка безопасности» на 85,394 тыс. евро получили 504 человека, услугу сопровождающего ассистента на 1163 евро - 29 человек.