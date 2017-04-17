Латвийцы все чаще предпочитают марихуану алкоголю

Ilustratīvs foto
 

Ilustratīvs foto. Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийцы во время посещения развлекательных заведений все чаще предпочитают употреблять вместо алкоголя марихуану - сообщается в исследовании об употреблении вызывающих зависимость веществ в местах развлечения, которое в 2016 году провел Центр профилактики и контроля заболеваний.

Говоря о наиболее популярных веществах на сегодняшний день, эксперты упоминают, что в их числе находится и марихуана, которая используется чаще всего людьми самой разной возрастной категории. После нее следует амфетамин, LSD и кокаин. Увеличилось употребление медикаментов выписанных по рецепту, однако, использование MDMA и некогда популярного наркотика - спайс - уменьшилось.

В исследовании говорится, что на сегодняшний день марихуана является одним из самых популярных наркотиков, и специалисты считают, что число ее потребителей продолжает расти. Одна из причин таких показателей - высокая информированность населения Латвии об опыте жителей других стран, где наркотик уже легализован. Отправляясь в путешествие в одну из таких стран, туристы не упускают возможности на законном основании попробовать наркотик впервые, и продолжают его принимать уже после возвращения в Латвию.

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Исследователи указывают, что наркотики по своему воздействию на человека стали мощнее, так как часто к ним добавляют некачественные вещества других происхождений. Плюс ко всему, эксперты уверяют, что популярной тенденцией становится и одновременное употребление сразу нескольких опьяняющих веществ.

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