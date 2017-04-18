Апрельский мороз: в Бауске побит рекорд

 

Фото: Reuters/LETA

Ранним утром, во вторник температура воздуха в Латвии составляла -3..-7 градусов. В Зосены (Видземе) даже -8,7 градусов. А на части Курземского побережья было около нуля градусов, согласно данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Бауске воздух остыл до -4,6 градусов и был побит рекорд холода за 18 апреля. В Зосены совсем немного не хватило, чтобы был побит национальный рекорд - самая низкая температура, которая была зарегистрирована в Латвии 18 апреля -8,8 градусов в 1979 году.

Самая высокая температура 17 апреля в Европе была в Испании +31 градус, а саая низкая в Скандинавии -25 градусов.

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Во вторник ожидается переменная облачность, местами небольшой снег. Ветер слабый, северо-восточный с переходом к северному.

Температура воздуха составит +2..+6 градуса, в Риге +4..+5.

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