Активистка из Даугавпилса о попытках переубедить тех, кто "за Россию"

"Я не считаю, что если я буду вкладывать свою энергию в какого-то одного человека и пытаться его переубедить, то реально что-то случится. Думаю, что каждый из нас, что-то делая, может хотя бы этих людей сделать более нейтральными.

Думаю, что это даже не вопрос о том, как этот человек интерпретирует факты про нападение России. А в целом о том, что этот человек чувствует, что вот эта Россия - большая часть его идентичности, что он ни в коем случае не откажется от нее. И, мне кажется, это то, что делает этого человека таким не открытым для любых мнений".