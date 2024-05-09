Активистка из Даугавпилса о попытках переубедить тех, кто "за Россию"

Активистка Анжелика Литвиновича из Даугавпилса в эфире передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" порассуждала о важности выходить из т. н. комфортного информационного пузыря и попытках переубедить тех, кто поддерживает российскую агрессию в Украине.
"Я бы сказала, что это очень нормально и по-человечески - избегать таких людей, которые, например, за войну или поддерживают Россию. Потому что это полностью противоречит твоим ценностям", - говорит Анжелика, которая организовала в Даугавпилсе уже пять мероприятий в поддержку Украины.
Тем не менее, по словам активистки, важно выходить из собственного комфортного информационного пузыря, например, почитав СМИ, которые в обычной жизни человек не читает.
"В контексте Даугавпилса это, например, "Грани" или "Город", которые не являются независимыми СМИ. Ты смотришь, что пишут они. Смотришь, что пишут люди там. Я сейчас учусь журналистике, и это для меня необходимо, чтобы я могла действительно лучше понять среду СМИ в Даугавпилсе", - говорит Литвиновича.
По мнению активистки, для того чтобы оппонировать, нужно знать аргументы второй стороны. Кроме того, важно "не жить в иллюзии, что всё хорошо".
"Не обязательно встречаться с этими людьми, но как-то пытаться выйти из своих алгоритмов, где всё комфортно и хорошо. Посмотреть, что думают другие люди. Это будет очень тяжело, некомфортно и будет злить. Но это надо делать".
Что касается переубеждения тех, кто занимает пророссийскую сторону, Анжелика старается это делать посредством организации митингов и общения с представителями СМИ.
"Я не считаю, что если я буду вкладывать свою энергию в какого-то одного человека и пытаться его переубедить, то реально что-то случится. Думаю, что каждый из нас, что-то делая, может хотя бы этих людей сделать более нейтральными.
Но я не являюсь очень большим оптимистом в плане того, что, например, какого-то заядлого рашиста можно поменять.
Думаю, что это даже не вопрос о том, как этот человек интерпретирует факты про нападение России. А в целом о том, что этот человек чувствует, что вот эта Россия - большая часть его идентичности, что он ни в коем случае не откажется от нее. И, мне кажется, это то, что делает этого человека таким не открытым для любых мнений".
Полностью интервью с Анжеликой Литвиновичей вы можете прочитать и посмотреть здесь:
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