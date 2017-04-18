Опрос: для 2/3 жителей Латвии семья важнее работы и карьеры

 

Фото: PantherMedia/Scanpix

Почти для 2/3 жителей Латвии семья важнее, чем работа и карьера, показал опрос, проведенный центром социологических исследований SKDS.

Отвечая на вопрос, что в вашей жизни сейчас имеет самое большое значение: работа и карьера или семья, 59% опрошенных назвали семью, 32% - работу и карьеру. 9% респондентов не смогли дать конкретный ответ на этот вопрос.

За последние четыре года результаты опроса существенно не изменились - удельный вес респондентов, назвавших приоритетом семью, с 2014 года колеблется в пределах 57%-59%, назвавших приоритетом работу - в пределах 32%-34%.

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В 2001 году, когда этот опрос проводился впервые, для 42% респондентов важнее были работа и карьера, для 44% - семья.

С 2009 по 2011 гг. удельный вес латвийцев, для которых приоритетом является семья, вырос с 47% до 57%.

Опрос проводился в феврале 2017 года среди жителей трудоспособного возраста (18-55 лет).

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