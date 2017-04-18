Главное — личный пример: отец в «Maxima» преподнес урок сыну

Одну покупательницу в супермаркете Ливаны приятно удивил поступок мужчины и его сына - они наполнили мелочью расположенную у кассы коробочку для пожертвований, на которую редко кто обращает внимание. Видимо, именно на личном примере, отец хочет воспитать в ребенке чувства доброты и сострадания.

«Просто фантастика! Заехали в Ливаны в «Maxima» купить некоторые вещи. Очередь была бесконечной, но мы терпеливо ждали. Рядом, за пустой кассой что-то мешкались отец с сыном. Смотрю, принесли большую коробку с мелочью для пожертвований, и оба опустили туда наполненные монетами ладони! Все это было так правильно и красиво во всех смыслах», восторженно пишет Алисе.

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