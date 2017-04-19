В ночь на пятницу в Латвию придет циклон, который будет определять погоду в выходные, прогнозирует «Global Forecast System».

Ветер усилится, начнутся осадки, а температура воздуха немного повысится.

Самые сильные осадки ожидаются в пятницу - в виде дождя, а на востоке и снега. Ветер сменится юго-западным.

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В субботу и воскресенье ожидаются дождь и град, местами гроза. Возможно, самая пасмурная погода будет именно в субботу, в день Большого субботника. Скорость ветра порывами может достичь 14-19 метров в секунду.

Заморозки по ночам прекратятся, но дневная температура будет не выше +10 градусов,

На следующей неделе придет новый циклон с постепенным повышением температуры.