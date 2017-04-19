Рижская дума запретила лучшим гимназиям столицы открывать новые классы

Skolēni. Ilustratīvs foto
 

Skolēni. Ilustratīvs foto. Фото: ITAR-TASS/Scanpix

Рижская Дума (РД) запретила нескольким государственным гимназиям столицы открывать новые 7-е и 8-е классы, чтобы в этом году в них снизилось число учащихся. Многие родители подобные действия связывают с желанием РД удержать детей в школах микрорайонов. В школе же уверяют - детям пртидется пережить болезненную конкуренцию, и попасть в нее смогут только самые умные.

На данный момент в Риге пять гимназий с престижным статусом, которые общество воспринимает, как гарантию качественного образования. В мае и июне пройдут вступительные экзамены в 7-е и 10-е классы. Но из-за распоряжения департамента образования РД, в новом учебном году число учащихся в Рижской 2-й государственной гимназии, Рижской 3-й государственной гимназии, Агенскалнской государственной гимназии и Рижской немецкой государственной гимназии сократится как минимум на 120 школьников.

В Агенскалнской государственной гимназии все эти годы было четыре 7 класса, но теперь этот объем нужно уменьшить. «На самом деле, причину, по которой все это происходит, нам не указали» - комментирует заместитель директора гимнации Инга Упениеце.

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Для Рижской немецкой гимназии это будет особенно болезненный удар, ведь школа вынуждена отказаться от 7-го класса с математическим уклоном.

По словам замдиректора гимназии Инги Риекстини, родители уже высказали опасения, что

из-за ликвидации математического класса могут снизиться возможности учащихся этой гимназии затем продолжить учебу в Рижской 1-й госгимназии, где высокие требования к знаниям математики.

Изменения были созданы во второй половине января и в феврале, когда родители уже выбрали дальнейшую дорогу для своих детей.

В школе уверяют - детям пртидется пережить болезненную конкуренцию, и попасть в нее смогут только самые умные.

«Конкуренция будет намного больше, так как есть разница укомплектовать четыре или три класса», говорит Упениеце.

В свою очередь в Рижской 3-й государственной гимназии приняли решение уменьшить число 8 классов до трех. И это плохие новости для учителей латышского языка, английского и математики.

«В реальности мы больше не принимаем новых школьников, и если у меня уменьшается количество учеников, мне необходимо освободить учителей.

Понятное дело, у них не будет работы»

, указывает директор Рижской 3-й государственной гимназии Андрис Приекулис.

Департамент образования РД объяснили - распоряжение издано в связи с новыми правилами гигиены, устанавливающими, сколько квадратных метров помещения в учебном заведении должно приходиться на школьника. Эти правила вступят в силу через три года.

«Будет четко сказано, сколько детей могут находиться в конкретном помещении. И с этим нужно считаться уже сейчас, а не откладывать на 2020 год», — сказала глава школьного отдела департамента образования РД Анита Петеркопа.

Однако такой аргумент убедил далеко не всех, ведь по подсчетам, из-за новых правил гигиены пришлось бы уменьшить число школьников в классе на два-три, а не полностью ликвидировать параллельные классы.

Деректора школ и родители слышали неофициальную информацию, что РД делает это для того, чтобы дети шли учиться в непопулярные школы микрорайонов, где качество образования считается более низким.


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