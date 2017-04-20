В Латвии упала рождаемость, выросла смертность

В первом квартале этого года в Латвии родилось 4948 детей, что на 365 или 6,9% меньше, чем годом ранее, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ).

«С 2011 года рождаемость в Латвии ежегодно немного росла, но в 2016 году выраженный рост остановился, а в первые три месяца 2017 года родилось меньше детей, чем в первом квартале годом ранее», - сообщило ЦСУ.

В то же время в первом квартале выросло число умерших - умер 8031 человек, что на 183 или 2,3% больше, чем в январе-марте 2016 года.

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В результате этих процессов численность населения в первом квартале сократилась на 3083 человека. Естественный прирост населения в Латвии остается негативным с 1991 года.

По предварительным данным, на 1 апреля численность населения страны составляла 1,946 млн человек.

Также после роста в течение пяти лет в 2016 году было заключено меньше браков. В первые три месяца текущего года прирост также был небольшим - зарегистрировано 1656 браков, что на 30 больше, чем годом ранее.