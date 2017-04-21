Пособия будут платить только тем беженцам, которые ищут работу

Сейм принял поправки к закону, изменив порядок выплаты пособий беженцам и лицам с альтернативным статусом, чтобы избежать ситуаций, когда деньги получают лица, которые уже не находятся в Латвии.

Согласно решению Сейма, если у беженца или обладателя альтернативного статуса нет достаточных средств, он будет иметь право на получение единовременной финансовой помощи и пособия на покрытие расходов на содержание, - сообщает Latvijas Avize.

Новый порядок практически означает, что в первый месяц лицо, которому присвоен статус беженца или альтернативный статус, сможет получать финансовую помощь в размере двухмесячного пособия, чтобы начать самостоятельную жизнь за пределами центра размещения ищущих убежища.

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Пособие, покрывающее расходы на содержание, для совершеннолетнего лица составляет 139 евро, для каждого следующего члена семьи - 97 евро, для несовершеннолетнего лица без сопровождения - 97 евро.

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